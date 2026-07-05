ارتش اسرائیل مدعی ترور دو فرمانده حماس در حملات جداگانه به شمال و جنوب غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که دو تن از فرماندهان شاخه نظامی حماس را در دو حمله جداگانه در شمال و جنوب نوار غزه به شهادت رسانده است. 

در این بیانیه آمده که در حمله هوایی روز شنبه به شمال غزه، محمد نجیب عاشور (فرمانده نیروی نخبه حماس) ترور شده است. همچنین در حمله‌ای دیگر که روز چهارشنبه گذشته در جنوب غزه رخ داده، تامر سعید ابونحل (فرمانده یک هسته نظامی حماس) هدف قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل مدعی شده که این دو نفر در برنامه‌ریزی برای عملیات علیه نیرو‌های اسرائیلی نقش داشته و تهدیدی مستقیم محسوب می‌شده‌اند؛ از این رو هدف حملات هوایی دقیق قرار گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل در پایان این بیانیه بر ادامه حضور خود در نوار غزه و مقابله با هرگونه تهدید در این منطقه تأکید کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۱۴ تير ۱۴۰۵
وقتی اسرائیل اعلام می‌کند قطعاترور کرد
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