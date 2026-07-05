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حکاکی زیبای مشت گره کرده رهبر شهید بر روی نگین انگشتر + فیلم

یک هنرمند اقدام به حکاکی مشت گره کرده رهبر شهید انقلاب بر روی نگین انگشتر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکاکی یکی از هنرمندان تهرانی روی نگین انگشتر در ویژه برنامه «باید برخاست» شبکه تهران با عنوان مشت گره کرده دست چپ رهبر شهید، نمایش داده شد.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
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