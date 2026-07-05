حکاکی زیبای مشت گره کرده رهبر شهید بر روی نگین انگشتر + فیلم

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شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا