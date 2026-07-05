معاون بازرگانی ایران‌ایر گفت:طی روز‌های گذشته و امروز، هشت پرواز رفت و برگشت فوق‌العاده در مسیر تهران- مشهد انجام شده و این برنامه همچنان ادامه دارد. همچنین از فردا تا پایان هفته، روزانه دو پرواز در این مسیر برقرار خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - معاون بازرگانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در برنامه رادیو اقتصاد از برقراری پروازهای فوق‌العاده در مسیرهای تهران–مشهد، مشهد–تهران و تهران–نجف به منظور پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر همزمان با مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید خبر داد.

انصاری با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در برخی فرودگاه‌های کشور اظهار کرد: با وجود این محدودیت‌ها و افزایش چشمگیر تقاضای سفر به مشهد مقدس برای حضور هموطنان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برنامه ویژه‌ای را برای افزایش ظرفیت پروازی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: طی روزهای گذشته و امروز، هشت پرواز رفت و برگشت فوق‌العاده در مسیر تهران- مشهد انجام شده و این برنامه همچنان ادامه دارد. همچنین از فردا تا پایان هفته، روزانه دو پرواز در این مسیر برقرار خواهد بود.

معاون بازرگانی ایران‌ایر با بیان اینکه برای پاسخگویی بهتر به تقاضای موجود از هواپیماهای پهن‌پیکر استفاده شده است، گفت: این هواپیماها ظرفیت جابه‌جایی ۲۶۰ مسافر در هر پرواز را دارند و نقش مهمی در افزایش ظرفیت حمل‌ونقل هوایی ایفا می‌کنند.

انصاری همچنین از برقراری پروازهای مشهد از سایر استان‌ها خبر داد و گفت: ایران‌ایر علاوه بر مسیر تهران، پروازهایی را از فرودگاه‌های ارومیه، بیرجند، یزد، کرمان، کرمانشاه و تبریز به مقصد مشهد مقدس انجام خواهد داد.

وی درباره نحوه تهیه بلیت این پروازها تصریح کرد: فروش بلیت‌ها به صورت عادی و مطابق روال معمول انجام می‌شود و مسافران می‌توانند از طریق وب‌سایت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سامانه فروش تلفنی یا دفاتر و آژانس‌های مسافرتی نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

معاون بازرگانی ایران‌ایر درباره پروازهای عراق نیز گفت: پروازهای روزانه به مقصد نجف و در برخی روزها بغداد طبق برنامه در حال انجام است. علاوه بر این، یک پرواز فوق‌العاده نیز برای روز چهارشنبه در مسیر تهران- نجف پیش‌بینی شده که پرواز بازگشت آن از نجف به مشهد انجام خواهد شد.

انصاری در پایان از مسافران خواست با توجه به محدودیت‌های ترافیکی این روزها، زمان بیشتری را برای رسیدن به فرودگاه در نظر بگیرند تا بدون مشکل و با آرامش سفر خود را انجام دهند.

 

 

 

برچسب ها: پرواز ، هواپیمایی
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