باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - محمدی دبیر ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: استان وابستگی خاصی به مشهد به دلیل حضور امام هشتم دارد، از سوی دیگر علاقه زیاد مردم به رهبر شهید و برنامه تدفین پیکر مطهر امام شهید باعث شده تا مردم و دستگاه‌های اجرایی تمام تلاش خود را برای میزبانی از مسافرینی که از مسیر استان به سمت مشهد برای این مسیر می‌روند، انجام دهند.

او افزود: میزبان ۹ استان هستیم، ۴ کوریدور اصلی را داریم که می‌توان به محور سیستان به مشهد که زائران پاکستانی نیز از این مسیر عبور می‌کنند، محور دیهوک کرمان، محور یزد و مسیر اصفهان اشاره کرد؛ برنامه‌ریزی‌ها برای ورودی و خروجی‌ها و جانمایی موکب‌های توقف و استراحت انجام شده است.

محمدی بیان کرد: هفتمین جلسه خاص این موضوع دیشب برگزار شد، در این مسیر‌های مواصلاتی ۹۵ موکب رسمی ثبت شده است، این موکب‌ها برای توقف، استراحت، نوشیدن آب و چای است. همچنین ۸۱ موکب از سمت استان در خراسان رضوی داریم که تعداد زیادی نیرو در قالب ماشین‌آلات و نیرو‌های انسانی ظرف امروز و فردا به این شهر اعزام می‌شوند.

دبیر ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای ادامه داد: ۱۸ کمیته تخصصی استانی تعریف شده که یکی کمیته اسکان است، از ظرفیت مدارس در این موضوع استفاده می‌شود، همچنین بقاع متبرکه و زائرسرا‌ها از جمله ظرفیت‌های دیگر است، با توجه به پیش‌بینی استقبال زیاد از ظرفیت موکب‌ها نیز بهره گرفته می‌شود، به‌طور کلی ۱۳۲ مکان برای اسکان مسافرین مراسم وداع با رهبر شهید در مسیر‌های مواصلاتی با ظرفیت اسکان ۲۱ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

او عنوان کرد: در بحث حمل‌ونقل و ایمنی راه‌ها نیز، کمیته حمل‌ونقل برنامه‌ریزی خوبی انجام داد، از تمام ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل استان استفاده شده و حتی در تلاش برای استفاده از ظرفیت سایر استان‌ها صورت گرفت؛ ما به نوعی معین استان خراسان رضوی هستیم و همزمان ۴۰۰ نیروی هلال‌احمرمان را می‌بایست اعزام کنیم.

محمدی تصریح کرد: خیلی از مردم با خودروی شخصی سفر می‌کنند که چالش و دغدغه‌ سوخت را مطرح کردند، با دستور استانی محدودیت کارت سوخت در بحث آزاد در این هفته برداشته شده است.

دبیر ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای اظهار کرد: پویش بزرگی در استان تحت عنوان «هر خانه یک موکب» راه افتاده است و مردم هر کدام به نوبه‌ خود در مسیر میزبانان شایسته‌ای برای میهمانان هستند، در روستا‌های محور‌های مواصلاتی نیز سعی کردیم حداقل امکانات فراهم باشد و با کمک مردم نیز از خانه‌هایشان برای اسکان مسافرین استفاده شود.