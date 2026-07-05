مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از آماده‌باش کامل برای تأمین کالا‌های اساسی در استان و افزایش بارگیری آرد در شهر‌های پرتردد و تداوم توزیع برنج، شکر و روغن تنظیم بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، از برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای تسهیل تأمین آرد استان در روز تعطیل یکشنبه، همزمان با برگزاری مراسم‌های وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره)، خبر داد و گفت: این جلسه در راستای تأکیدات استاندار محترم مازندران مبنی بر تأمین پایدار کالا‌های اساسی، به‌ویژه آرد و نان، و با هدف حفظ آرامش بازار و پاسخگویی به افزایش تقاضا در ایام پرتردد برگزار شد.

او افزود: در این نشست که با حضور معاونان و مدیران اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان، نمایندگان انجمن صنفی کارخانجات آرد و شرکت‌های پیمانکار حمل و توزیع آرد برگزار شد، وضعیت موجودی آرد تمامی شهرستان‌های استان به صورت شهر به شهر مورد بررسی قرار گرفت و روند حمل، بارگیری و توزیع آرد به نانوایی‌ها به شکل مستمر رصد شد.

جعفری با اشاره به افزایش تردد مسافران و زائران در محور‌های مواصلاتی استان، گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بارگیری و ارسال آرد به شهرستان‌های پرتردد و مناطق دارای افزایش تقاضا تقویت شده است تا نانوایی‌ها بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای به ارائه خدمات ادامه دهند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرستان‌های غرب مازندران از ذخایر مناسب آرد برخوردار هستند و از این بابت هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران افزود: به منظور استمرار خدمات‌رسانی حتی در روز‌های تعطیل، هماهنگی‌های لازم به صورت تلفنی با مدیران کارخانجات آرد استان گلستان نیز انجام شد تا فرآیند بارگیری و حمل آرد بدون وقفه ادامه یافته و در صورت نیاز، پاسخگویی به افزایش مصرف با سرعت بیشتری انجام شود.

او با بیان اینکه تأمین کالا‌های اساسی صرفاً به آرد محدود نمی‌شود، گفت: در این جلسه وضعیت ذخایر و روند تأمین سایر کالا‌های اساسی تحت مسئولیت این اداره‌کل از جمله برنج، شکر و روغن نیز مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ذخایر این اقلام در شرایط مطلوب قرار دارد. همچنین توزیع برنج، شکر و روغن تنظیم بازار نیز بر اساس مجوز‌های ابلاغی و برنامه‌ریزی انجام شده، به صورت مستمر در سطح استان در حال انجام است.

جعفری با تأکید بر اینکه رصد بازار و شبکه تأمین کالا‌های اساسی به صورت روزانه ادامه دارد، افزود: تمامی ظرفیت‌های موجود در زنجیره تأمین، ذخیره‌سازی، حمل و توزیع در آماده‌باش کامل قرار دارند تا مردم شریف استان، مسافران و زائران هیچ‌گونه دغدغه‌ای در زمینه تأمین کالا‌های اساسی، به‌ویژه نان، نداشته باشند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در پایان از همکاری کلیه کارکنان این اداره کل، کارخانجات آرد، شرکت‌های حمل‌ونقل، پیمانکاران توزیع، نانوایان و تمامی عوامل زنجیره تأمین کالا‌های اساسی قدردانی کرد و گفت: خدمت‌رسانی در حوزه کالا‌های اساسی تعطیلی‌بردار نیست و مجموعه اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، برای حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز مردم تلاش خواهد کرد.

برچسب ها: کالاهای اساسی ، غله مازندران
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