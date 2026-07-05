معاون وزیر راه و شهرسازی همزمان با حضور در آیین تشییع، بدرقه و حضور در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، گفت: این حضور، جلوه‌ای از همبستگی ملی و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید و اقامه نماز بر پیکر مطهر ایشان، این حضور گسترده مردمی را نشانه زنده بودن روح همدلی و وفاداری در جامعه ایران دانست و گفت: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی، دوشادوش یکدیگر و در کنار آرمان‌های این سرزمین می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند یاد و راه شهیدان به فراموشی سپرده شود.

بازوند با بیان اینکه شکوه مراسم تشییع رهبر شهید، تصویری ماندگار از انسجام ملی را به نمایش گذاشت، اظهار داشت: ملت ایران در سخت‌ترین روز‌ها نیز نشان داده‌اند که پیوند آنان با ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیوندی عمیق و ناگسستنی است و همین سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین پشتوانه کشور برای عبور از دشواری‌ها به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور ادامه داد: امروز حضور مردم تجلی مسئولیت‌پذیری نسلی بود که قدردان ایثار و فداکاری شهیدان است و باور دارد عزت امروز ایران، مرهون خون پاک آنان است.

وی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم بهترین شیوه پاسداشت راه شهیدان است، تصریح کرد: کارکنان شرکت ساخت و توسعه نیز با همین نگاه، خود را متعهد می‌دانند که اجرای پروژه‌های ملی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور را با انگیزه‌ای مضاعف دنبال کنند تا سهم خود را در آبادانی ایران و تحقق آرمان‌های شهدا ایفا کرده باشند.

بازوند خاطرنشان کرد: همراهی مردم در این روز‌های تاریخی، بار دیگر ثابت کرد که وحدت، همدلی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان سرمایه بزرگ ملت ایران است و این سرمایه، آینده کشور را تضمین خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید و قائد امت، تاکید کرد: این حضور باشکوه، برگ دیگری از تاریخ افتخارآفرین ملت ایران بود و بی‌تردید یاد و راه شهیدان، با خدمت صادقانه، تلاش برای آبادانی کشور و حفظ وحدت ملی تداوم خواهد یافت.

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، مراسم تشییع
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