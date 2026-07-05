باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام منتصری اظهار کرد: این افراد به‌دلیل سوزاندن کاه و کلش مزارع و روشن کردن آتش در اراضی کشاورزی خود، موجب سرایت حریق به عرصه‌های جنگلی و مرتعی و خسارت گسترده به زیست‌بوم منطقه شدند.

او ادامه داد: وقوع چندین فقره آتش‌سوزی در خردادماه و اوایل تیرماه امسال در عرصه‌های طبیعی شهرستان‌های شیراز، کازرون، سروستان، ممسنی و برخی مناطق دیگر استان، خسارت‌های قابل‌توجهی به زیست‌بوم منطقه وارد کرد و نگرانی گسترده‌ای در میان مردم و مسئولان ایجاد نمود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس تاکید کرد: در برخورد با متخلفان و متصرفان منابع طبیعی هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تمام توان در راستای حفاظت از این انفال و میراث خدادادی مصمم است؛ هرگونه تعرض، تخریب و ایجاد حریق عمدی در این عرصه‌ها با واکنش قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

طبق آمار رسمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جمهوری اسلامی ایران دارای حدود ۱۳.۴ میلیون هکتار عرصه جنگلی و ۸۰ میلیون هکتار مرتع است. استان فارس با برخورداری از حدود ۲.۲ میلیون هکتار جنگل، نزدیک به ۱۸ درصد مساحت خود را به این عرصه‌های ارزشمند اختصاص داده است؛ این استان همواره از مناطق مستعد آتش‌سوزی‌های فصلی بوده و طی سال‌های اخیر بار‌ها شاهد بروز حریق‌های گسترده بوده است.

براساس اعلام مسئولان، هر ساله بخشی از خسارت وارده به منابع طبیعی ناشی از سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی برخی افراد در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی است که گا‌ها منجر به فجایع زیست‌محیطی و خسارت جبران‌ناپذیر به اکوسیستم منطقه می‌شود.

منابع طبیعی استان فارس با اشاره به ابعاد خسارات وارده، مقابله با عوامل تخریب و تعرض به عرصه‌های طبیعی را از اولویت‌های اصلی خود دانست و از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا حریق در منابع طبیعی، موارد را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ و یا سامانه‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌کل گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام گیرد.

منبع: منابع طبیعی فارس