دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید گفت: اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر در مسجد مقدس جمکران و تشییع پیکر‌ها تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، دو برنامه اصلی مراسم تشییع در قم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید در قم، اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر و تشییع تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) را دو برنامه محوری مراسم تشییع در قم اعلام کرد.

اکبر پورجمشیدیان در جلسه ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در استانداری قم گفت: بر اساس آخرین هماهنگی‌ها و اقدامات انجام‌شده، استان قم آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم نماز و تشییع پیکر‌های مطهر را دارد و تمهیدات رفاهی، خدماتی و اجرایی در سطح مطلوب پیش‌بینی شده است.

وی افزود: نخستین بخش مراسم، اقامه نماز بر پیکر‌های مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در مسجد مقدس جمکران خواهد بود که با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید در سفر به قم گفت: پس از اقامه نماز، آیین تشییع پیکر‌های مطهر به‌صورت زمینی از مسجد مقدس جمکران در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد.

اکبر پورجمشیدیان حضور مردم در این مراسم را جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملی دانست و گفت: مردم با حضور پرشور خود، رهبر شهید را بدرقه کرده و با رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تجدید بیعت خواهند کرد.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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