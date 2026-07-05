مدیرعامل شرکت توانیر به همراه مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران، با حضور در پست فوق توزیع نماز مصلی، آخرین وضعیت تأمین برق مراسم وداع با امام شهید را بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (۱۴ تیرماه ۱۴۰۵) مهندس محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، همراه با فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران و جعفر نصرتیان معاون بهره‌برداری این شرکت، با حضور در مجموعه مصلی تهران، از پست فوق توزیع نماز بازدید و به‌طور میدانی روند آماده‌سازی تجهیزات، آرایش شبکه و اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق پایدار مراسم باشکوه وداع با امام شهید را بررسی کردند.

اله‌داد در حاشیه این بازدید با اشاره به حساسیت و گستردگی این رویداد ملی، اظهار داشت: تأمین برق این مراسم از مأموریت‌های پرافتخار و مهم صنعت برق بود که خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی همکاران حوزه انتقال و فوق‌توزیع، بدون کوچک‌ترین اختلال انجام شد. وی برنامه‌ریزی دقیق، تعمیرات پیشگیرانه، آماده‌سازی کامل تجهیزات و حضور مستمر نیرو‌های عملیاتی را از عوامل کلیدی این موفقیت برشمرد و گفت: این موفقیت نتیجه همدلی، تعهد و حضور مسئولانه متخصصان صنعت برق است که پشتوانه خدمت‌رسانی مطمئن به مردم در همه شرایط خواهد بود.

مهندس شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران، نیز با قدردانی از زحمات همکاران در حوزه‌های بهره‌برداری، تعمیرات و کنترل، خاطرنشان کرد: از هفته‌ها قبل، تمامی برنامه‌های پیشگیرانه و پایش بار با دقت اجرا شد و با استقرار تیم‌های عملیاتی در نقاط کلیدی، شبکه در آماده‌باش کامل قرار گرفت.

 وی افزود: امروز با افتخار شاهد تأمین برق پایدار و بدون نوسان در مجموعه مصلی هستیم و این مراسم عظیم، بار دیگر توانمندی صنعت برق کشور را در مدیریت شبکه‌های حساس به نمایش گذاشت. 

شبیهی در پایان تأکید کرد: هماهنگی نزدیک با ستاد برگزاری مراسم و حضور جهادی نیرو‌ها تا پایان آیین تداوم خواهد داشت و خداقوت به همه همکاران عزیزی که با جان‌دلی تمام، این مأموریت ملی را به سرانجام رساندند.

برچسب ها: پایداری برق ، مراسم تشییع
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