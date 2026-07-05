باشگاه خبرنگاران جوان- پس از ناکامی تیم ملی آلمان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و حذف در برابر پاراگوئه، فدراسیون فوتبال این کشور با جدایی یواخیم ناگلزمن، مسیر جدیدی را در پیش گرفته است. فابریتزیو رومانو، خبرنگار مشهور نقل‌وانتقالات، تایید کرد که یورگن کلوپ رسماً به عنوان سرمربی جدید آلمان انتخاب شده است. اگرچه جزئیات قرارداد بلندمدت وی و نحوه خروج او از کمپانی «ردبول» هنوز مشخص نیست، اما حضور او بر روی نیمکت مانشافت قطعی است.

در همین راستا، کمپانی ردبول نیز برای پر کردن جای خالی کلوپ، اولیور گلاسنر، سرمربی سابق کریستال‌پالاس را به عنوان مدیر جهانی فوتبال خود در نظر گرفته است.

یورگن کلوپ که پس از دوران درخشان ۹ ساله در لیورپول و کسب افتخارات بی‌شماری نظیر لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا، به عنوان مدیر جهانی ردبول فعالیت می‌کرد، پیش از این به رئال مادرید لینک شده بود؛ اما با انتخاب ژوزه مورینیو برای هدایت کهکشانی‌ها، این مسیر بسته شد و حالا کلوپ با بازگشت به دنیای مربیگری، هدف اصلیش بازسازی اعتبار فوتبال آلمان است.