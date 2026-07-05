معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به حضور میلیونی زائران در تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد، گفت: برای تامین کالاهای اساسی و میزبانی از ۵ میلیون زائر هیچ کمبودی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جمشیدی، امروز ۱۴ تیرماه در سی و هشتمین جلسه یکشنبههای اقتصادی که با تشریح اقدامات کارگروه اقتصادی ستاد استانی تشییع رهبر شهید برگزار شد، اظهار کرد: این ستاد در قالب هفت کارگروه و ۳۳ کمیته فعالیت میکند که کارگروه تامین کالاهای اساسی یکی از بخشهای مهم آن است. این کارگروه از چهار کمیته شامل تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و جمعآوری کمکهای مردمی تشکیل شده است که ریاست کمیته جمعآوری کمکهای مردمی بر عهده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: تمامی پیشبینیهای لازم برای تامین کالاهای اساسی از اسفندماه سال گذشته انجام شده و حتی بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر کالا فراهم است؛ از اینرو برای خدمترسانی به زائران میلیونی هیچگونه نگرانی در زمینه تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: فرآیند توزیع کالاها به شهرستانها برنامهریزی شده و صدور حوالهها با مسئولیت فرمانداران انجام میشود تا کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب و بهصورت هدفمند در اختیار مناطق مختلف قرار گیرد. همچنین ۳۰۰۰ تن آرد شامل۲۵۰۰ تن آرد نوع ۲ و ۵۰۰ تن آرد نوع ۶ برای استان اختصاص یافته و علاوه بر آن، ۴۵۰۰ تن آرد صنعتی نیز به خراسان رضوی تخصیص یافته است که نحوه قیمتگذاری آن در دست بررسی قرار دارد.
جمشیدی با اشاره به برنامههای نظارتی گفت: برای کنترل بازار و نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات، چهار پایگاه بازرسی در محدوده اطراف حرم مطهر رضوی مستقر شدهاند و ۳۰۰ بازرس با همکاری شهرداری، اصناف، انجمن هتلداران و سایر دستگاههای مرتبط، مسئولیت نظارت و ارائه خدمات را بر عهده دارند.
وی همچنین بر ضرورت مستندسازی اقدامات انجامشده تأکید و اظهار کرد: این رویداد، تجربهای ماندگار برای مشهد خواهد بود و لازم است مشارکتهای بخش اقتصادی، اعم از تأمین اقلام، خدمات، غذا و کمکهای نقدی و غیرنقدی فعالان اقتصادی، بهصورت منسجم ثبت و مستندسازی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شمار زیادی از فعالان اقتصادی برای برپایی موکب، تأمین غذای گرم و سرد، تأمین آب آشامیدنی و ارائه کمکهای نقدی اعلام آمادگی کردهاند که این ظرفیت مردمی نقش مهمی در خدمترسانی به زائران خواهد داشت.
وی اظهار کرد: مدیریت اقدامات اجرایی در شهرستان مشهد بر عهده فرمانداری است و کمیته ایستگاههای پذیرایی نیز ذیل همین کارگروه فعالیت میکند؛ از اینرو تمامی ظرفیتها و کمکهای مردمی باید با هماهنگی فرمانداری مشهد ساماندهی شود تا موکبها و امکانات در نقاط دارای نیاز بیشتر مستقر شده و همافزایی بیشتری در ارائه خدمات به زائران ایجاد شود.
کارگروه دائمی مسئولیت اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شود
علی آذری -نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی- در ادامه این جلسه با قدردانی از اقدامات استانداری و بخش خصوصی در پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: تشکیل کارگروه دائمی برای ساماندهی مسئولیت اجتماعی، شناسایی ظرفیتها و تسهیل حمایت از فعالان اقتصادی لازم است.
وی با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعی در مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: برگزاری نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» اقدام ارزشمندی است و این همافزایی میان مدیران و فعالان اقتصادی باید تداوم داشته باشد.
آذری پیشنهاد کرد: کارگروهی دائمی در حوزه مسئولیت اجتماعی تشکیل شود. این کارگروه میتواند با شناسایی ظرفیتها و نیازها، تدوین بستههای تشویقی و ارائه راهکارهای تسهیلگرانه، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را در حل مسائل استان فراهم کند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس با اشاره به همدلی میان مسئولان استان گفت: با وحدت و هماهنگی موجود میان مدیران اجرایی، از جمله استاندار و شهردار مشهد، میتوان از این آزمون بزرگ نیز با موفقیت و سربلندی عبور کرد.
منبع: ایسنا