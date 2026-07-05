باشگاه خبرنگاران جوان - اقبال خانی از پوشش صد درصدی و اجرای موفقیت آمیز برنامه ملی سنجش با پوشش بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ نوآموز در استان خبر داد و اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی در کشور مراکز جامع سنجش از ۱۵ فروردین به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دادند و همچنین ۱۹۲۰ دانش آموز در زمینه اختلالات یادگیری شناسایی شدند که ۴۲۰ نفر در مراحل نهایی خدمات دهی و درمان قرار دارند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان تصریح کرد: طی برنامه ملی سنجش نوآموزانی که از نظر هوشی، جسمی حرکتی، بینایی، شنوایی و رفتاری(اتیسم) واجد شرایط ورود به مدارس استثنایی باشند، به این مدارس هدایت می شوند. همچنین بررسی و ارزیابی مجدد برای انتقال دانش آموزان از مدارس استثنایی به عادی و بالعکس، در هفته های آینده انجام خواهد شد و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت می گیرد.

خانی افزود: همچنین در حال حاضر مشغول انجام تست جهش در سطح استان هستیم که تاکنون ۱۲۰ نفر در این فرآیند شرکت کرده‌اند و ۱۲ نفر نیز مجوز جهش به پایه بالاتر را کسب کرده‌اند. در این راستا چهار مرکز تخصصی در استان به این امر اختصاص داده شده است.

وی در پایان اظهار کرد: این برنامه یکی از برنامه های بنیادین وزارت آموزش و پرورش است که نقش بی بدیلی در پیشگیری از انواع مشکلات یادگیری، جسمی و ذهنی ایفا می کند و دانش آموزان با مداخله بهنگام این مراکز کمترین مشکل را در زمان ورود به مدرسه خواهند داشت.

منبع: اداره کل آموزش و پرورش استثنایی کردستان