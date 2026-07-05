باشگاه خبرنگاران جوان- زلاتکو دالیچ، مهندس موفقیتهای فوتبال کرواسی، پس از حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، با جملهای تکاندهنده به رسانهها گفت: «این پایان یک دوران است.» هرچند او با اعتماد به نسل جدید کرواسی، از آینده فوتبال این کشور ابراز اطمینان کرد، اما خودِ آینده مربی پرآوازه در هالهای از ابهام قرار دارد.
در حالی که آینده دالیچ در کرواسی مبهم است، رسانههای اماراتی از یک پیشنهاد وسوسهانگیز پرده برداشتند. گفته میشود فدراسیون فوتبال امارات با ارائه دستمزدی ۵ میلیون یورویی در سال، در مراحل نهایی مذاکره برای جذب وی است. اگر این انتقال قطعی شود، دوران نزدیک به یک دهه سلطه دالیچ بر نیمکت شطرنجیپوشان به پایان میرسد.
در همین حال، فدراسیون کرواسی نیز برای جلوگیری از خلاء مدیریتی، به دنبال جایگزین است. گزارشها حاکی از آن است که اسلاون بیلیچ، گزینه اصلی و مدنظر مدیران کرواسی برای جانشینی دالیچ است.