باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - اروجی، فرماندار شهرستان جعفرآباد امروز در گفتگو با خبرنگار ما درباره روند آمادهسازی مواکب و اقدامات خدماتی، با اعلام آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع قائد شهید، گفت: جعفرآباد در یکی از محورهای مواصلاتی ۱۳ استان به شهر مقدس قم قرار دارد و به همین منظور، تمامی دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی پای کار آمدهاند.
او با اشاره به نقش گروههای جهادی و خیرین در این رویداد، افزود: ۸ موکب با امکانات کامل پذیرایی، استراحت و اسکان برای زائران پیشبینی شده است. همچنین مساجد، حسینیهها و طرح ابتکاری "هر خانه یک موکب" نیز برای خدمترسانی حداکثری به زائران فعال شدهاند.
فرماندار جعفرآباد در ادامه از آمادهسازی ۵ واحد نانوایی صنعتی بهصورت شبانهروزی خبر داد و تصریح کرد: این واحدها تاکنون ۶ میلیون قرص نان تولید کردهاند که بخشی برای زائران عبوری از مسیرهای شهرستان و بخشی دیگر برای ارسال به شهر مقدس قم اختصاص یافته است.
او همچنین به تجهیز ۶۰ دستگاه تراکتور مهپاش با مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: این تجهیزات برای خنکسازی مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) بهکارگیری میشوند تا زائران در شرایط مطلوبتری تردد کنند.
فرماندار جعفرآباد در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، گروههای جهادی، خیرین و دستگاههای اجرایی، تأکید کرد: «همه ظرفیتهای شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران قائد شهید بهکار گرفته شده است.»