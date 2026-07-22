باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین مرکز پزشکی هستهای غرب استان فارس به همت خانم نوروزی و با سرمایهگذاری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهر کازرون راهاندازی شد، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات تخصصی درمانی منطقه خواهد داشت.
مرکز پزشکی هستهای کازرون با بهرهگیری از پیشرفتهترین دستگاه SPECT ساخت کشور آلمان، خدمات تخصصی تشخیصی در حوزههای مختلف از جمله اسکنهای قلب، بررسی بیماریهای مرتبط با سرطان و ارزیابی عملکرد اندامهای بدن را ارائه خواهد کرد.
راهاندازی این مجموعه، ضمن افزایش دسترسی مردم شهرستان کازرون و غرب فارس به خدمات تخصصی پزشکی، موجب کاهش هزینهها، صرفهجویی در زمان بیماران و جلوگیری از مراجعههای مکرر به مراکز درمانی استان خواهد شد.
خانم نوروزی، سرمایهگذار این مرکز، در آیین افتتاح اظهار کرد: این مرکز با هدف ارائه خدمات تخصصی و کاهش نیاز بیماران به سفرهای طولانی به شهرهای دیگر افتتاح شده است.
او اظهار امیدواری کرد: راهاندازی این مجموعه گامی مؤثر در ارتقای سطح سلامت شهرستان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات تخصصی و کاهش دغدغه بیماران و خانوادههای آنان باشد.
دوله، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون، نیز با اشاره به اهمیت این مرکز گفت: مرکز پزشکی هستهای از مراکز منحصربهفرد حوزه سلامت است که خدمات بسیار دقیقی در تشخیص بیماریهای قلبی، سرطانها و سایر بیماریهای تخصصی ارائه میدهد.
او ادامه داد: با راهاندازی این مرکز، بسیاری از خدماتی که پیش از این در شیراز ارائه میشد، در کازرون قابل دریافت خواهد بود.
دوله افزود: این اقدام علاوه بر خدمترسانی به مردم شهرستان، میتواند زمینه مراجعه بیماران از شهرستانهای اطراف به کازرون و تحقق مهاجرت معکوس در حوزه سلامت را فراهم کند.
نیکمرام، فرماندار ویژه شهرستان کازرون، با تقدیر از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت، اظهار کرد: افتتاح این مرکز نتیجه بیش از یک سال پیگیری و مطالبه مجموعه فرمانداری ویژه شهرستان و همکاری بخش خصوصی است.
او افزود: امروز شاهد به ثمر رسیدن یکی از اقدامات مهم در حوزه درمان هستیم که میتواند جایگاه کازرون را در حوزه سلامت ارتقا دهد.
فرماندار ویژه شهرستان کازرون، با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران حوزه پزشکی، گفت: شهرستان کازرون ظرفیت تبدیل شدن به قظب و مرکزی پیشرو برای سرمایهگذاری پزشکی را دارد و باید با ایجاد سازوکارهای مناسب، زمینه حضور و فعالیت بیشتر سرمایهگذاران در حوزه سلامت فراهم شود.
او ادامه داد: پزشکی هستهای یکی از مصادیق مهم رویکرد پیشگیری قبل از درمان است و توسعه چنین مراکزی میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینههای درمانی مردم و افزایش کیفیت خدمات سلامت داشته باشد.
این مرکز پزشکی هستهای با هدف ارائه خدمات تخصصی، کاهش دغدغه بیماران و جلوگیری از سفرهای غیرضروری به مراکز استانها راهاندازی شده است و از مردم کازرون و شهروندان شهرستانهای غرب استان فارس دعوت میشود برای بهرهمندی از خدمات تخصصی این مجموعه به آن مراجعه کنند.
مرکز پزشکی هستهای کازرون در شهر کازرون، کمربندی خرمشهر، خیابان شهیدان حسنزاده واقع شده و آماده ارائه خدمات تخصصی پزشکی هستهای به مراجعان است.
منبع: روابط عمومی فرمانداری ویژه کازرون