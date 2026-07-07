حضور پرشور عزاداران از سراسر ایران و جهان در مسجد مقدس جمکران از ساعت ها پیش از شروع مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی جلوه هایی بی بدیل از وحدت و همبستگی را ترسیم کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0632\u0647\u0631\u0647 \u0634\u0639\u0628\u0627\u0646\u06cc - \u062f\u0631 \u0634\u0628 \u0648\u062f\u0627\u0639\u00a0 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u060c\u0645\u06cc\u0639\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0627\u0646 \u0638\u0647\u0648\u0631\u060c\u0645\u0633\u062c\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062c\u0645\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f.\n\u0639\u06a9\u0627\u0633: \u062d\u0627\u0645\u062f \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0