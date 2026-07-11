\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0646\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af \u00ab\u062e\u062f\u0627\u062d\u0627\u0641\u0638\u00bb \u0628\u0627 \u0646\u0648\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0646\u0631\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647\u200c\u06cc \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062b\u0631 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u0647\u0636\u062a \u0627\u0633\u062a.\n