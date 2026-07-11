نماهنگ «خداحافظ» با نوای سید رضا نریمانی همزمان با آیین تشییع رهبر شهید انقلاب و مراسم بدرقه‌ی ایشان در ایران و عراق منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماهنگ «خداحافظ» با نوای سید رضا نریمانی همزمان با آیین تشییع رهبر شهید انقلاب و مراسم بدرقه‌ی ایشان در ایران و عراق منتشر شد.

این اثر محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مداح اهل بیت (ع) ، مراسم وداع و تشییع ، پخش نماهنگ
خبرهای مرتبط
انتشار نماهنگ «دیدم که جانم می‌رود» با صدای حاج مهدی رسولی
«انا الیه راجعون» با نوای حاج میثم مطیعی منتشر شد
نقشی از غم، خطی از عزم؛ نمادهای آثار گرافیکی تشییع رهبر شهید چه بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
رسانه‌های جهان نتوانستند مراسم تشییع رهبر انقلاب را نادیده بگیرند
چادر‌هایی که در خاک و خون روییدند؛ روایت ملموس مردم از سال‌های سیاه کشف حجاب رضاخانی
وجه تمایز برنامه «محفل» با «محفل ستاره‌ها» در نوع مخاطب است
«نگین ارباب»؛ روایت تاریخ بعد از عاشورا از منظر یک خانواده ایرانی
درخشش پویانمایی‌های ایرانی در قلب سینمای هند؛ ۳ اثر از «صبا» نامزد جشنواره بین‌المللی احمدآباد شدند