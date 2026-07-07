باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میرباقری کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین سرمایه ایران، نیروی انسانی و استعداد جوانان است، گفت: ایجاد فضای امید، تسهیل‌گری در نظام اداری، تکیه بر دانش بومی و حمایت عملی از نخبگان، مهم‌ترین پیش‌نیازهای تبدیل ظرفیت‌های انسانی به موتور محرک توسعه کشور است.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید درباره نقش سرمایه انسانی در پیشرفت کشور، افزود: همواره بر استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان، کارآزموده، دانش‌محور و متخصص در کنار منابع خدادادی کشور تأکید شده است. هرچه دانش و مهارت افزایش یابد، میزان خطا نیز کاهش پیدا می‌کند و کشور بهتر می‌تواند از نعمت‌ها و ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند.

میرباقری با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه «الناس معادن»، گفت: مردم همانند معادن طلا و نقره هستند و یکی از مهم‌ترین رسالت‌هایی که در سال‌های گذشته دنبال شد، این بود که جوانان ایرانی به ارزش و ظرفیت‌های درونی خود باور پیدا کنند و استعدادهای نهفته خود را کشف کنند.

امیدآفرینی؛ نخستین شرط شکوفایی استعدادها

وی ادامه داد: اگر یک ملت به معادن عظیم انسانی خود پی ببرد و آنها را به مرحله شکوفایی برساند، می‌تواند بزرگ‌ترین ثروت‌ها را خلق کند. این مسیر در کشور آغاز شده، اما اکنون نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.

این کارشناس اقتصادی ایجاد فضای امید و انگیزه را نخستین راهبرد برای توسعه سرمایه انسانی دانست و تصریح کرد: همواره تأکید شده بود که باید دل جوانان را سرشار از امید کرد و آینده‌ای روشن برای آنان ترسیم شود، زیرا تنها در چنین فضایی استعدادهای بزرگ شکوفا خواهند شد.

میرباقری دومین ضرورت را اصلاح ساختارهای مدیریتی عنوان کرد و گفت: نظام اداری کشور باید از رویکرد دستوری و مانع‌تراشی فاصله بگیرد و به سمت تسهیل‌گری و حمایت از ایده‌های نو حرکت کند.

وی افزود: مردم در حوادث و اتفاقات اخیر بار دیگر وفاداری و همراهی خود را ثابت کردند و اکنون نوبت مسئولان است که مسیر رشد، پیشرفت و تعالی جوانان را هموار کنند.

دانش بومی، مهم‌ترین عامل پیشرفت کشور

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت تولید دانش بومی اظهار کرد: دشمنان به خوبی دریافته‌اند که پیشرفت واقعی کشورها از مسیر تولید علم و فناوری می‌گذرد؛ به همین دلیل نیز دانشمندان و نخبگان را هدف قرار می‌دهند.

وی افزود: هر کشوری که بتواند دانش بومی تولید کند، مسیر توسعه آن به‌صورت تصاعدی ادامه خواهد یافت. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، اتکا به توان داخلی دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته است.

حمایت عملی از نخبگان ضروری است

میرباقری با اشاره به ظرفیت بالای جوانان ایرانی در حوزه نوآوری، اختراع و خلق فناوری گفت: کشور از استعدادهای درخشانی برخوردار است که می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشند، اما این ظرفیت‌ها نیازمند حمایت عملی هستند، نه صرفاً شعار و بیان.

وی تأکید کرد: اگر برنامه‌های حمایتی واقعی برای نخبگان و استعدادهای برتر اجرا شود، تحولات بنیادینی در اقتصاد و توسعه کشور رقم خواهد خورد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: فرمول طلایی پیشرفت کشور، باور به توان داخلی همراه با حمایت علمی و عملی از جوانان است. زمانی که جوان ایرانی احساس کند ستون فقرات توسعه کشور محسوب می‌شود، می‌توان انتظار جهش‌های بزرگ در مسیر پیشرفت و استقلال اقتصادی را داشت.