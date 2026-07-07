دیدار تیم‌های ملی آمریکا و بلژیک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد سه شنبه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی آمریکا   در یکی از جذاب‌ترین  بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد سه شنبه  از ساعت ۳:۳۰  در   ورزشگاه لومن فیلد سیاتل پذیرای تیم ملی بلژیک است.  

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی آمریکا  با پیروزی قاطع ۲ بر صفر مقابل بوسنی و هرزگوین راهی مرحله یک هشتم نهایی شده است. از آن طرف، تیم ملی بلژیک با بازگشت معجزه‌آسا و برد ۳ بر ۲ مقابل سنگال به مرحله حذفی صعود کرده است.

تقابل این ۲ تیم نه‌تنها از نظر فنی، بلکه از حیث حاشیه‌های داوری و تصمیمات جنجالی فیفا، یکی از پرهیاهوترین مسابقات این دوره خواهد بود. اتفاق  خوب  برای آمریکایی‌ها، بازگشت فولارین بالوگان به ترکیب تیم است؛ مهاجمی که تصور می‌شد به دلیل کارت قرمز در بازی قبلی، این دیدار حساس را از دست بدهد، اما فیفا با استناد به ماده ۲۷ قانون انضباطی خود، اجرای محرومیت او را تعلیق کرد تا شوک بزرگی به اردوی بلژیک وارد شود.

فدراسیون بلژیک  از تصمیم فیفا برای بخشش بالوگان به شدت خشمگین شده و با انتشار بیانیه‌ای تند، این رأی را «نقض آشکار قوانین» و «تهدیدکننده اصول بازی جوانمردانه» خوانده است. آنها تأکید کرده‌اند که کارت قرمز به طور خودکار محرومیت در مسابقه بعدی را به همراه دارد و این قاعده در تمام طول جام جهانی رعایت شده است. طبق بیانیه بلژیک، ماده ۶۶.۴ قانون انضباطی فیفا و ماده ۱۰.۵ مقررات جام جهانی، به صراحت بر محرومیت خودکار بازیکنان اخراج‌شده تأکید دارند. همچنین بخشنامه شماره ۱۶ جام جهانی که در تاریخ ۱۲ مه برای همه فدراسیون‌ها ارسال شده، این موضوع را دوباره گوشزد کرده است. بلژیکی‌ها اعلام کرده‌اند که تمام گزینه‌های حقوقی خود را برای اعتراض به این تصمیم بررسی خواهند کرد.

این اعتراض در حالی صورت می‌گیرد که بالوگان با ۳ گل زده، بهترین گلزن آمریکا در این جام بوده و حضورش می‌تواند برگ برنده بزرگی برای تیم پوچتینو باشد. حالا باید دید که اعتراض بلژیک می‌تواند تغییری در این تصمیم ایجاد کند یا اینکه بالوگان امشب از ابتدا به میدان خواهد رفت.

تاریخ تقابل‌های دو تیم کاملاً به سود بلژیک است. آمریکا تنها یک بار، آن هم در جام جهانی ۱۹۳۰، موفق به شکست بلژیکی‌ها شده و پس از آن در شش تقابل متوالی برابر این تیم شکست خورده است.

آخرین دیدار دو تیم نیز در مارس ۲۰۲۶ برگزار شد که بلژیک با نتیجه پرگل ۵ بر ۲ به برتری رسید؛ آماری که نشان می‌دهد شاگردان پوچتینو برای شکستن این طلسم کار دشواری پیش رو دارند.

برچسب ها: تیم ملی آمریکا ، تیم ملی بلژیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
چقدر از حذف آمریکا خوشحال شدم
مرگ بر آمریکا
فوتبال کثیف آمریکا به درک واصل شد
۰
۱
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