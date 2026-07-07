باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - گقارد منصوریان نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران گفت: من فکر میکنم بعد از مراسم تشییع پیکر حضرت امام خمینی (ره)، البته با در نظر گرفتن جمعیت ایران در آن برهه زمانی و جمعیت امروز کشورمان، بزرگترین تشییع رهبر یک کشور در جهان اتفاق افتاده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: حضور مردم در تشییعی که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در آن حضور داشتند به جز احترام به پیکر فردی که بیش از سی سال بهعنوان رهبر امالقرای اسلامی بوده، یک تشییع بسیار بزرگی بوده است و ما باید این را در نظر داشته باشیم که این مراسم به جز اینکه یک تشییع و احترام به رهبر شهید بود به نحوی برای امپریالیسم، پیغامی داشت مبنی براینکه ایران انسجام کامل دارد.
این نماینده مجلس میگوید با وجود مشکلات اقتصادی و شاید تفاوتهایی در نگرش به سیاستها و نظریات در کشور، اما مردم پشت نظام ایستادند و انسجام ملی را ثابت کردند.
نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس بیان کرد: تشییع رهبر شهید ما این پیغام را داشت که بسیج عمومی و مردمی، نوعی قدرت برای کشور است و حضور میلیونی مردم ثابت میکند که ایران بهعنوان یک قدرت نوظهور در عرصه بینالمللی مطرح شده است.
منصوریان گفت: ما توانستیم در بازیهای بینالمللی اختلال ایجاد کنیم و ثابت کردیم بعد از جنگ چهل روزه بهعنوان یک قدرت در عرصه بینالمللی هستیم و حضور میلیونی مردم که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهیدمان حضور داشتند، مهر تأییدی بر قدرت ایران در عرصه بینالمللی است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: حضور برخی افراد در مراسم تشییع که شاید با نظریات انقلاب همسو نبودند بر انسجام ملی و منافع ملی تأکید میکند البته برخیها هم حضور پیدا کردند تا به نحوی بابت دروغهایی که پشت سر رهبر معظم انقلاب در قبل از جنگ میگفتند از حضرت آقا حلالیت بطلبند. باید این را در نظر داشته باشیم چه دروغهایی پشت سر حضرت آقا میگفتند، اما ثابت شد که ایشان در بزنگاههای تاریخی در بخش درست تاریخ ایستاده بودند و با اقتدار شهید شدند.
این نماینده مجلس میگوید چندین بار حضرت آقا تأکید کرده بودند که ما زیر بار حرف زور، زیر قدرت بیگانگان و امپریالیسم نمیرویم و نمونهاش هم در سخنان ایشان درخصوص رضاخان بود که رهبر شهید انقلاب تأکید کردند که رضاخان در برابر غرب، در برابر امپریالیسم و بیگانگان سر خم کرد و قدرت را تحویل داد و تأکید میکردند اگر میایستادی و در این راه برای وطنت کشته میشدی بهتر بود لذا رهبر شهیدمان ایستادگی کردند و با غیرت در راه جبهه مقاومت ایستادگی کردند و شهید شدند.
نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس با بیان اینکه حضور مردم در مراسم تشییع در شأن امام شهیدمان بود، اظهار کرد: اقلیتهای دینی در روز جمعه برای ادای احترام به پیکر امام شهید حضور چندده نفری داشتند همچنین ارامنه برای وداع آخر و خاکسپاری با پیکر رهبر شهید، حضور چندصد نفری در مشهد خواهند داشت، چون ایشان برای اقلیتهای دینی ارزش قائل بودند. رهبر شهید انقلاب در منزل اقلیتهای دینی ازجمله شهیدان مسیحی و ارمنی حضور یافتند که این امر جای بسیار دلخوشی و خرسندی داشت.
منصویان تاکید کرد: ما نباید نقش حضرت آقا بعد از انقلاب در زمانی که امام جمعه تهران بودند را فراموش کنیم، چون نقش بسیار پررنگی در توازن اقوام و ادیان در کشور را داشتند چراکه فشارهایی به اقلیتهای دینی در اوایل انقلاب در سال ۵۹ وارد میشد که حضور بهموقع حضرت آقا بهعنوان امام جمعه تهران که در سخنرانیشان به صراحت اعلام کردند که حضور اقلیتهای دینی در انقلاب پررنگ بوده، خیلی تأثیرگذار بود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: ایمان دارم که رهبر شهید انقلاب در ملکوت اعلی در بالاترین جایگاه آخرت حضور دارند همچنین باید بگویم مردم ما بسیار فهیم هستند چون میدانند در چه زمانی باید بهموقع حضور داشته باشند و در بزنگاههای تاریخ در قسمت درست تاریخ ایستادند.