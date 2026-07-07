روزنامه‌های امروز به حماسه‌سازی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عناوین روزنامه‌های امروز سه‌شنبه شانزدهم تیرماه، یک موضوع بود؛ حماسه‌سازی ملت همیشه در صحنه ایران در آئین تشییع رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای.

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر

 

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۴ بهمن
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۱ بهمن
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه اول اسفند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
سردار قاآنی: مشت‌های دو ملت ایران و عراق برابر فتنه‌های آمریکایی محکم‌تر می‌شود
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه
آخرین اخبار
آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه
سردار قاآنی: مشت‌های دو ملت ایران و عراق برابر فتنه‌های آمریکایی محکم‌تر می‌شود
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر
سرلشکر رضایی: شعار خونخواهی مردم به خشم مقدس علیه دشمن تبدیل شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایرانی با زبان تهدید بیگانه است
قالیباف: گام نهایی انتقام با آزادی قدس شریف عینیت پیدا می‌کند
پیام تبریک فرمانده کل ارتش در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام اژه‌ای
بقائی: رهبر شهید میراثی از عزت‌طلبی و میهن‌دوستی برجا گذاشت
حضور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید تاریخی و بی‌نظیر بود
دعوت به آیین بدرقه پیکر مطهر قائد شهید امت در شهر قم
تنبیه قاتلین امام شهید مطالبه برحق ملت و تکلیف حاکمیتی است