اسپانیا با گل دیرهنگام میکل مرینو در دقیقه ۹۱، پرتغال را شکست داد و به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای اسپانیا و پرتغال در نبردی تماشایی و نفسگیر به مصاف هم رفتند؛ مسابقهای که تا آخرین لحظه برندهای نداشت، اما در نهایت اسپانیا با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.
این دیدار از ابتدا تا انتها با هیجان فراوان دنبال شد. هرچند اسپانیا مالکیت توپ بیشتری داشت، اما پرتغال با ضدحملات سریع و خطرناک بارها دروازه حریف را تهدید کرد و شانس رسیدن به گل را داشت.
نیمه دوم با احتیاط بیشتری از سوی دو تیم دنبال شد، اما هرچه به دقایق پایانی نزدیکتر شدیم، بر حساسیت مسابقه افزوده شد. سرانجام در دقیقه ۹۱، میکل مرینو روی یک حمله حسابشده دروازه پرتغال را باز کرد تا اسپانیا به گل برتری برسد.
پرتغال در دقایق باقیمانده تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند، اما دفاع منسجم اسپانیا اجازه بازگشت نداد و سوت پایان، صعود لاروخا به مرحله بعدی را قطعی کرد.
این شکست، پایان تلخی برای کریستیانو رونالدو بود؛ ستارهای که آخرین حضورش در جام جهانی با اشک و وداع از بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان به پایان رسید.