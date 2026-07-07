باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی آرژانتین و مصر در یکی از جذاب‌ترین بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه مرسدس بنز آرنا فیلادلفیا برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم ملی آرژانتین با وجود صدرنشینی در گروه خود، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با چالش جدی رو‌به‌رو شد و این تیم به سختی توانست در وقت‌های اضافه با نتیجه ۳ بر ۲ برابر تیم کیپ ورد به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کرد.

شاگردان لیونل اسکالونی در فاز دفاعی و پرسینگ بالا، گاهی با مشکلاتی مواجه‌اند و وابستگی زیادی به درخشش لیونل مسی دارند. مسی با گلزنی و خلق موقعیت‌های کلیدی، بار دیگر نقش ناجی را برای تیمش در بازی با کیپ ورد ایفا کرد.

آرژانتین که در مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر کیپ‌ورد، یکی از سخت‌ترین بازی‌های خود را تجربه کرد، به خوبی می‌داند که در جام جهانی هیچ حریفی را نباید دست‌کم گرفت. سبک بازی فیزیکی و روحیه نترس تیم‌های آفریقایی، بار دیگر یادآوری کرد که مدافع عنوان قهرمانی باید با تمرکز و عزم راسخ پا به میدان بگذارد.

لیونل مسی فوق ستاره آرژانتین همه کاره این تیم به حساب می‌آید و در این جام جهانی در فرم ایده آل قرار دارد و با ۷ گل زده در بین برترین گلزنان جام جهانی قرار گرفته است. او به دنبال گلزنی در بازی با مصر هست، تا تعداد گل‌های خود را در جام جهانی افزایش بدهد و هم اینکه در صعود تیمش به مرحله بعدی نقش اساسی ایفا کند.

در آن طرف، تیم ملی مصر با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل استرالیا، برای اولین بار در تاریخ خود به یک‌هشتم نهایی جام جهانی صعود کرده است. این تیم با دفاع مستحکم و سازمان یافته و درخشش ستارگانش از محمد صلاح و عمر مرموش، به این مرحله رسیده است.

تیم ملی مصر به دنبال بردن تیم آرژانتین هست تا شگفتی دیگری را در جام جهانی خلق کند، اما این تیم با قهرمان دوره گذشته جام جهانی مواجه هستند و کار سختی پیش رو دارند.

تیم ملی آرژانتین در این بازی، لئوناردو بالردی مدافع خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت، اما بقیه بازیکنان کاملاً سالم و آماده هستند. در آن طرف، فتوح و عبدالنعم به علت مصدومیت در این بازی غایب هستند و حضور حافظ هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به نظر می‌رسد تیم آرژانتین به راحتی می‌تواند این بازی را پیروز شود، اما این تیم می‌داند که اگر همانند بازی با کیپ ورد، حریف خود را دستکم بگیرد در آن صورت با مشکل مواجه می‌شود.