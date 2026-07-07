باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای ملی کلمبیا و سوئیس در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی امشب (سه شنبه) از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه بیسی پلیس در ونکوور کانادا به مصاف یکدیگر میروند.
این بازی تقابل ۲ سبک متفاوت فوتبال است؛ جایی که کلمبیای مستحکم و با یک گلخورده به مصاف سوئیسِ هجومی و گلزن میرود. نبردی که در آن یک تیم به دنبال حفظ رکورد دفاعی خود است و تیم دیگر به دنبال ادامه روند گلزنیهای پیاپیاش.
تیم ملی کلمبیا در مرحله قبل توانست با برتری یک بر صفر برابر تیم ملی غنا به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی راه یابد. از آن طرف، تیم ملی سوئیس توانست با عبور از سد تیم الجزایر به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کند.
کلمبیا با ۳ کلینشیت در ۴ بازی و تنها ۱ گل خورده، یکی از بهترین خطوط دفاعی جام را در اختیار دارد. میانگین گل خورده ۰٫۳ در هر بازی، آماری فوقالعاده و نشاندهنده یک ساختار دفاعی منظم و هماهنگ است. این تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ به یکچهارم نهایی و در ۲۰۱۸ به یکهشتم نهایی رسیده و حالا به دنبال تکرار یا بهبود این عملکرد است.
در آن طرف، تیم ملی سوئیس سوئیس با میانگین ۲٫۳ گل در هر بازی و درخشش یوهان مانزامبی (۳ گل و ۲ پاس گل)، به عنوان یکی از هجومیترین تیمهای جام شناخته میشود. غیبت کوردوبا، که در دقیقه ۸ بازی مقابل غنا مصدوم شد، ضربه بزرگی به کلمبیا وارد کرده و لوییس سوارز جایگزین او خواهد شد.
به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم میتواند به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی راه یابد.