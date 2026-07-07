باشگاه پرسپولیس با ۵ بازیکن به توافقات نهایی رسیده است و به زودی از این بازیکنان رونمایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس  بعد از جذب مهدی تیکدری قصد دارد 5 بازیکن جدید دیگر هم به خدمت بگیرد تا با تقویت تیم خود بتواند ناکامی 2 فصل گذشته را جبران کند. 

دانیال ایری، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، کسری طاهری و مجید عیدی پنج بازیکنی هستند که پرسپولیس با آنها به توافق نهایی رسیده و انتظار می‌رود به زودی قرارداد آنها را رسمی کند.

پرسپولیس با سرمربیگری مهدی تارتار در تلاش است تا با چند خرید جدید تمرینات پیش فصل خود را تا دو، سه روز دیگر آغاز کند.

همچنین مرتضی پورعلی گنجی، امید عالیشاه، میلاد سرلک، تیوی بیفوما و دنیل گرا ، بازیکنانی هستند که از جمع سرخپوشان جدا خواهند شد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از پیش کسوتان
۱۳:۵۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
شجاعت مسئولین باشگاه پرسپولیس را به خاطر
کنار گذاشتن این چند بازیکن تحسین می کنیم !
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
بهترین خدمت به باشگاه پرسپولیس ، خداحافظی این چند بازیکن است !!!
۱
۴
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