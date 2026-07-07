تیم ملی فوتبال بلژیک با نتیجه قاطع ۴ - ۱ از سد آمریکا یکی از سه میزبان جام جهانی گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال آمریکا یکی از سه میزبان این مسابقات در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل به مصاف بلژیک رفت.

شروع طوفانی شیاطین سرخ اروپا با خلق موقعیت‌هایی همراه شد که خیلی زود از یکی از آن‌ها به گل رسیدند. ارسال نیکولاس راسکین در دقیقه ۹ را شارل دِکتلائر در دهانه دروازه تبدیل به گل کرد، اما ضربه ایستگاهی مالک تیلمن با برخورد به دیوار دفاعی بلژیک تغییر جهت داد تا در دقیقه ۳۱ تیبو کورتوا غافلگیر شود و گل اول آمریکا به ثبت برسد. با این حال شارل دِکتلائر در دقیقه ۳۳ در پی ارسال لئاندرو تروسار با ضربه سر دومین گل خودش و تیمش را به ثمر رساند تا بلژیک باز هم پیش بیفتد و با همین برتری هم نیمه اول را تمام کند.

در نیمه دوم با این‌که آمریکا نیاز به گل تساوی داشت، اما اشتباه مت فریز در دقیقه ۵۷ با توپ‌دزدی شارل دکتلائر همراه شد تا ضربه نهایی هانس فاناکن، آمریکا را به‌خطر اشتباه دروازه‌بانش با گل بعدی جریمه کند.

آمریکایی ها که درصدد جبران گل های خورده بودند حملاتی را روی دروازه بلژیک ترتیب دادند، اما هیچکدام منجر به گل نشد و تیرخلاص را هم دقیقه ۴+۹۰ روملو لوکاکو زد تا شیاطین سرخ اروپا با نتیجه ۴ - ۱ به برتری برسند و حتی پارتی بازی های جیانی اینفانتینو برای دونالد ترامپ در بخشش کارت قرمز فولارین بالوگان نیز ثمری نداشته باشد.

بلژیک در مرحله یک چهارم نهایی روز جمعه ۱۹ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف اسپانیا می رود.