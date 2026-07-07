تیم ملی فوتبال بلژیک با نتیجه قاطع ۴ - ۱ از سد آمریکا یکی از سه میزبان جام جهانی گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال آمریکا یکی از سه میزبان این مسابقات در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل به مصاف بلژیک رفت.

شروع طوفانی شیاطین سرخ اروپا با خلق موقعیت‌هایی همراه شد که خیلی زود از یکی از آن‌ها به گل رسیدند. ارسال نیکولاس راسکین در دقیقه ۹ را شارل دِکتلائر در دهانه دروازه تبدیل به گل کرد، اما ضربه ایستگاهی مالک تیلمن با برخورد به دیوار دفاعی بلژیک تغییر جهت داد تا در دقیقه ۳۱ تیبو کورتوا غافلگیر شود و گل اول آمریکا به ثبت برسد. با این حال شارل دِکتلائر در دقیقه ۳۳ در پی ارسال لئاندرو تروسار با ضربه سر دومین گل خودش و تیمش را به ثمر رساند تا بلژیک باز هم پیش بیفتد و با همین برتری هم نیمه اول را تمام کند.

در نیمه دوم با این‌که آمریکا نیاز به گل تساوی داشت، اما اشتباه مت فریز در دقیقه ۵۷ با توپ‌دزدی شارل دکتلائر همراه شد تا ضربه نهایی هانس فاناکن، آمریکا را به‌خطر اشتباه دروازه‌بانش با گل بعدی جریمه کند.

آمریکایی ها که درصدد جبران گل های خورده بودند حملاتی را روی دروازه بلژیک ترتیب دادند، اما هیچکدام منجر به گل نشد و تیرخلاص را هم دقیقه ۴+۹۰ روملو لوکاکو زد تا شیاطین سرخ اروپا با نتیجه ۴ - ۱ به برتری برسند و حتی پارتی بازی های جیانی اینفانتینو برای دونالد ترامپ در بخشش کارت قرمز فولارین بالوگان نیز ثمری نداشته باشد.

بلژیک در مرحله یک چهارم نهایی روز جمعه ۱۹ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف اسپانیا می رود.

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برچسب ها: جام جهانی ، آمریکا ، بلژیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
فوتبال ۴. سیاست۱
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
فیفا بیشتر از امریکا تحقیر شد با خفت وذلت
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خاک بر سر امریکا با این رئیس جمهورش .لعنت خدا بر قوم کودک خوار
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
هم فیفا قهوه ای شد هم امریکا.
هم انفانتینو و هم ترامپ.
۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
سرباز وطن
۱۰:۰۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خوشحالم که، تیم فوتبال این قوم شیطان پرست حذف شد.
ماشالله به تیم ملی ایران که با بلژیک مساوی کرد.
اینجاست که ارزش یک تیم مشخص می شود.
رو سیاهی به FIFA ماند
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
سردار دلها
۱۳:۳۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
حالا نوبت ایران هست که برقصه
ای جان خدا را شکر
دلمون خنک شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
مام ۵ تا از بلژیک نخوردیم معجزه بود
۱۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
ترامپ در حال درخواست ابطال 4گل بلژیک!!!!!!!
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
چه تحقیر دلچسبی و برد دلچسبی برای بلژیک
۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
چه باخت زیبایی
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
تسلیت به سگ زرد
۱
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
تیم بلژیک با ایران مساوی کرد در واقع ایران جزو ۸ تیم برتر جهان مساوی کرده تاکنون و یک دوره قبلی هم با نائب قهرمان جهان آرژانتین در دقیقه های آخر یک بر صفر باخت در نتیجه تیم ایران اگر تک ضرب به توپ و گروهی تمرین کند قطعا قهرمان جهان می شد باور نکردنی است که نیوزیلند را میتوانست درهم بکوبد.
۳
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
امریکا فکرکرده سلطان دنیا وفوتبالشم سلطان جام جهانی ولی نمیدونم امریکا هیچی نیست وسال های قبلم باخریدداورتااین مرحله امده خدا خارش کرده
۱
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۰۸:۰۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
آه مردم ایران به خاطر پایمال کردن حق تیم ملی فوتبال کشورمون بالاخره یقه جنایتکاران آمریکایی رو گرفت. الحمدلله کما هو اهله
۲
۳۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
این همون بلژیکه که عملا ایران بردش ، اما داور VAR گل ما رو الکی آفساید اعلام کرد. ارزش تیم ملی ما الان مشخص شد
۵
۴۰
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
تمام کارشناس های ایران میگن افساید درست بود تو کی هستی نظر میدی اخه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
راست میگی افساید بود نک ناخن انگشت کوچک بازیکن ایرانی تو افساید بود نوکر انگلیس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
دعا کردیم بلژیک ۴ گل بزند که زد!

تحقیرش برای اینفانتینیو و فیفای بی خاصیت

خدا رو شکر که بلژیک همگروه ایران حذفش کرد!
۲
۴۶
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۰۸:۲۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
حذفش کرد اونم چه حذف کردنی،اینم به اون دری که بعد از حذف ما از گروه ، آمریکایی‌ها شادی کردند،چوب خدا صدا نداره.
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