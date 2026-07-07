در ایام وداع و بدرقه باشکوه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مستند تلویزیونی «دوباره فردوس» تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - میثم احمدی تهیه کننده مستند گفت: همزمان با ایام یادبود و بدرقه باشکوه رهبر انقلاب اسلامی، مستند «دوباره فردوس»، روایتی متفاوت از حضور مقتدرانه و جهادی ایشان در قلب حوادث تولید شد.
وی افزود: در این مستند، تجلی مجاهدت و خدمت به مردم از طریق نقشآفرینی فعال روحانیت در مدیریت بحران و امدادرسانی در زلزله سال ۱۳۴۷ به رهبری شهید آیتالله خامنهای بازسازی شده است. این اثر که روایتگر اولین اردوی جهادی در تاریخ معاصر ایران است، گوشهای از تاریخ مبارزاتی و خدمتی ایشان را به تصویر میکشد.
مستند «دوباره فردوس» به تهیه کنندگی میثم احمدی و با کارگردانی محمد باقر شاهد تلاش میکند تا روحیه جهادی و ارتباط تنگاتنگ رهبری با مردم در لحظات سخت را به تصویر بکشد.