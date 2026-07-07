باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جعفر قادری، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در یک گفتوگو گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از تجاوز خود به ایران، هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان و اتفاقهایی که در دیماه برای کشور به وجود آوردند این بود که بین مردم و مسئولان، فاصله و شکاف به وجود آورند و کشور را به سمت آشوب ببرند و زمینه را برای فروپاشی کشور فراهم کنند. امّا مردم در این تجمعات و حضوری که در شبهای مختلف داشتند و بیش از ۱۱۰ شب بود و همینطور در جریان مراسم وداع با مقام معظم رهبری و تشییع پیکر ایشان و خانواده بزرگوارشان، حضور گستردهای داشتند و مردم از نقاط مختلف کشور حضور پیدا کردند و جمعیت انبوهی که در مراسم وجود داشت پیام خود را به دنیا اعلام کرد و برای خبرنگارانی که از سراسر دنیا حضور پیدا کرده بودند و این مراسم را از نزدیک مشاهده کردند باعث شگفتی بود که چگونه با وجود همه مشکلات و گلایههایی که مردم دارند و اختلافنظرهایی که ممکن است وجود داشته باشند، امّا در اصول و موارد کلان با یکدیگر همبستگی دارند و این گلایهها هیچ وقت مانع نمیشوند که بخواهند در اتحادشان در مقابل دشمن خدشهای وارد شود و این پیام بسیار روشن بود که دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً اشتباه میکنند و اگر مسیر گذشته خود را ادامه دهند نه تنها خللی در اراده مردم به وجود نمیآورند بلکه روز به روز از اهداف خود دورتر میشوند و مردم با این حضور گسترده و اجماع و ابراز ارادت و اشکهای خود برای مقام معظم رهبری شهید، پیام خود را به سراسر دنیا مخابره کردند.
قادری ادامه داد: ما مردم شکستناپذیر و متحد و منسجم و مردمی هستیم که در مقابل تجاوز خارجی اتحاد داریم و هیچ زمانی مسیر را گم نمیکنیم و ناملایمات و محدودیتها و مشکلات اقتصادی، ما را از هدف کلی دور نمیکند و همیشه در کنار رهبر و مسئولان هستیم و مسئولان نشان دادند که از مردم جدا نیستند و این که شهید حاج قاسم سلیمانی میفرمودند که «انقلاب ما از نوعِ بیا است و از نوع برو نیست» و فرماندهان در خط مقدم جبهه هستند و این باعث شده است که اتحاد را در داخل کشور داشته باشیم و تقریباً فاصلهای میان مردم ومسئولان و نیروهای مسلح وجود نداشته باشد و با همین اتحاد، جنگ ۸ ساله را اداره کردهایم و هر جنگی که به ما تحمیل شود به خوبی و با همین اتحاد اداره میکنیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: حدود ۲۵-۲۴ سال است که سنت نامگذاری سالها را داشتهایم و شاید بیش از ۱۵ سال، نامگذاریهای اقتصادی بودهاند و آقای شهید ایران، در هر کدام به نوعی بر یک منظومه فکری اقتصادی تأکید داشتند و معتقد بودند که باید یک اقتصاد تابآور و مقاومی داشته باشیم که این بتواند در مقابل فشارهای خارجی تابآوری داشته باشد و مقام معظم رهبری از آن به عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد میکردند و این همان چیزی است که در گذشته، در کشورهای غربی با نام «اقتصاد تابآور» از آن یاد میشد و دقیقاً در ادبیات اقتصادی داشتهایم.
قادری مطرح کرد: مقام معظم رهبری این جهتگیری و سمتوسو را درمورد اقتصاد کشور داشتند که باید اقتصادی داشته باشیم که ویژگیهای اقتصاد تابآور را داشته باشد. یعنی اقتصاد دانشبنیان، مردمی و عادلانه باشد؛ اقتصادی که بروکراسی اداری در آن کمتر باشد و تفویض اختیار به استانها شود و درونزا و بروننگر باشد و بتواند از مزیتهای نسبی کشور استفاده کند و مزیتهای رقابتی را برای کشور به وجود آورد و در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای هر یک از این مولفههای اقتصاد مقاومتی، یک سیاست کلان تدوین و ابلاغ شده است.
به طور مثال؛ مقام معظم رهبری درمورد موضوع «دانشبنیان شدن اقتصاد»، سیاستی را ابلاغ کردند و مجلس، قانون «جهش تولید دانشبنیان» را مصوب کرد و یا برای «حذف بروکراسی اداری» که مقام معظم رهبری، سیاستهایی داشتند و مجلس در پاسخ به آن، «قانون تسهیل فضای کسب و کار» و «قانون صدور مجوزها» و «قانون رفع موانع تولید» را قانونگذاری کرد و در موضوع «حمایت از تولید داخلی» که یکی از سالها با همین نام نامگذاری شد، مجلس در پاسخ، «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر» را تصویب کرد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: مقام معظم رهبری، در حوزههای مختلفی ورود پیدا کردند و اگر بر دانشبنیان شدن اقتصاد کشور متمرکز نمیشدیم در این جنگ بازنده بودیم و این جنگ نشان داد که جنگ تکنولوژی است و اگر ظرفیتهای کشور در حوزههای پهپادی و موشکی و قایقهای تندرو و زیردریاییها و پدافندی مبتنی بر آخرین یافتههای روز دنیا نبود، نمیتوانستیم با ابرقدرتهای اتمی و نظامی دنیا بجنگیم.
در حوزههای خوداتکایی، مقام معظم رهبری تأکید داشتند که اقتصاد خوداتکا و با کمترین وابستگی به خارج از کشور داشته باشیم و در شرایطی مطرح میکردند که باید در تقسیم کار بینالمللی جذب شویم.
مقام معظم رهبری تأکید داشتند کشوری هستیم که در معرض تهاجم خارجی هستیم و اگر در این شرایط، حداقلها را نداشتیم؛ به طور مثال؛ در مورد دارو، صنایعغذایی، نیازهای اولیهمان یا این حمایتهایی که از بخشهای مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد کردیم را انجام نداده بودیم چه وضعیتی داشتیم؟
قادری ادامه داد: هر سال در هفتم خرداد ماه که زمان دیدار با مقام معظم رهبری بود منتظر فرصت بودیم که نکاتی را برای مجلس مشخص کنند و با مطالعه، موضوعات را مطرح میکردند و برنامه یک ساله مجلس را مشخص میکردند و در دورههایی که مجلس به خوبی عمل میکرد مثل مجلس یازدهم، مقام معظم رهبری صفتی را که برای مجلس به کار بردند مجلس انقلابی بود که شاید در کمتر دورهای، این صفت را به کار بردند و بعد از این این که ابهامهایی مطرح شد دوباره تأکید کردند که با مطالعه، این صفت را برای مجلس یازدهم به کار بردهام و در هر جایی که مجلس از مسیر خود انحراف پیدا میکرد تذکرات ایشان بسیار کمککننده بودند و فکر میکنم در سالهای مختلفی که مقام معظم رهبری حضور داشتند با همه جناحها و جریانها به گونهای کار کردند که همه جناحها ایشان را متعلق به خود میدانستند؛ در حالی که امکان دارد دیدگاههای برخی از جناحها با دیدگاههای مقام معظم رهبری بسیار نزدیکتر بود، امّا طیف مقابل نیز، مقام معظم رهبری را از خود میدانستند و سنتی که ایشان داشتند این بود که اگرچه برای برخی از دولتها نقدهای جدی داشتند، امّا همیشه به مجلس تأکید داشتند که دولت در میدان عمل است و مجلس باید به آن کمک کند و اگر نقطه نظرات و دیدگاههایی وجود دارد و اگر قرار است مجلس، از حق و حقوق خود و مواردی از این قبیل استفاده کند این نباید باعث تضعیف و فروپاشی دولت شود و این نکات بسیار کمک میکردند و در دورههای مختلفی این موضوع را مشاهده کردیم و اگر مجلس مصمم بود که وزرا را استیضاح کند، تذکرات مقام معظم رهبری کمککننده بودند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: به یاد دارم که یکی دو دوره، از بیرون در عزل و نصبها دخالت میشد و مقام معظم رهبری به این موضوع تأکید کردند که تفکیک قوا حتماً باید محترم شمرده شود، امّا به دولت نیز تأکید میکردند که اگر انتصابات با هماهنگی مجلس باشند و اتحاد میان دولت و مجلس وجود داشته باشد به نفع همه است و اگر این هماهنگی وجود داشته باشد مجلس و دولت منتفع میشوند و این بسیار کمک کرد که در مقاطع مختلف، بتوانیم کمک کنیم تا دولت مسائل را پیش ببرد.
قادری گفت: مقام معظم رهبری درمورد تأمین نیازها و ظرفیتهای بندری و دریایی کشور و فعال کردن کریدورها و اقتصاد دروننگر و برونزا و تعاملات و ارتباطهای کشورهای همسایه و همسو تأکید داشتند یا اصراری که بر استفاده از ظرفیتهای کشورهای بلوک شرق داشتند. زیرا برخی از افراد تمایل به ارتباط با کشورهای غربی نداشتند، امّا مقام معظم رهبری همیشه تأکید داشتند که باید از ظرفیت کشورهای بلوک شرق استفاده کنیم و منعی برای ارتباط با کشورهای غربی نداریم، امّا همه تخممرغهایمان را نباید در سبد ارتباط با کشورهای غربی قرار دهیم و این موضوع را در همین جنگ مشاهده کردیم و اگر کریدورهایی را باز نکرده بودیم و از ظرفیت کشورهای بلوک شرق و همسو استفاده نکرده بودیم در محاصره دریایی و تحریمهایی که داشتیم با مشکل روبهرو میشدیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه داد: مقام معظم رهبری درمورد اقتصاد دانشبنیان و حمایت از آن تأکید داشتند و در حال حاضر، سهم تولیدات دانشبنیان در اقتصاد کشور قابل توجه است و اگر این حجم قابل توجه نیروی تخصصی از کشور خارج میشد به راحتی نمیتوانستیم به صورت دوباره برگردانیم، امّا در حال حاضر، یک زیستبوم و شرایط و محیطی را به وجود آوردهایم که افراد فارغالتحصیل به راحتی میتوانند در شرکتهای دانشبنیان بدون این که نیازی باشد در سیستم اداری یا دانشگاهها جذب شوند فعالیت کنند و حاصل فعالیت آنها، نوآوریها، ابتکارات و خلاقیتها و تجاریسازی یافتههای علمی است و این که در حال حاضر توانستهایم ۹۸ درصد داروی مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کنیم و یا بخش عمده نیازهای نظامی و یا صنعتی خود را در داخل کشور تولید کنیم نتیجه همین توجه به دانشبنیان شدن اقتصاد و حمایت از صنایع داخلی و خوداتکایی و رفع موانع تولید و قانون تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزهاست.
قادری بیان کرد: آقای قالیباف نقل میکرد و میگفت که بعد از «قانون تسهیل صدور مجوزها»، مقام معظم رهبری فرمودند که اگر میخواهید قانون بگذارید قانونی شبیه به این بگذارید و بعد از آن، «قانون تأمین مالی و تولید زیرساختها» گذاشتیم و متوجه شدیم که این از «قانون تسهیل صدور مجوزها» بهتر است و همیشه نگاه مقام معظم رهبری به موضوعات این بود که مجلس باید ریلگذاری کند و اگر مجلس بهدرستی ریلگذاری کند و دولت روی ریل حرکت کند مشکلات کشور به طور کامل قابل حل هستند و جایگاهی که برای مجلس قائل بودند برگرفته از نگاه حضرت امام خمینی (ره) بود که «مجلس در رأس امور است» و این به مفهومی است که مجلس، این ریل را میگذارد و مراقبت میکند که دولت و سایر قوا روی آن حرکت کنند و از ظرفیتهای کشور به خوبی استفاده کنند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: از بسیاری از مسائل اقتصادی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید میکردند نتیجه گرفتیم و اگر در بعضی از حوزهها نیز، آسیبپذیری داریم به این دلیل است که به سیاستها به خوبی عمل نکردهایم و یا این که ما به ازای آن، قانونگذاری نکردهایم و یا اگر قانون گذاشتهایم به درستی از آن مراقبت نکردهایم.
اگر همین «اقتصاد مقاومتی» را در زندگی و اقتصاد پیاده میکردیم و اگر به حوزه انرژی توجه میکردیم کسری گاز در زمستان و برق در تابستان نداشتیم و اگر حوزههای دیگری مثل صنعت خودرو را دانشبنیان میکردیم تولیدات خودرو در کشور قابل رقابت با تولیدات جهانی بود و اگر در بخش کشاورزی و سایر حوزهها این روند را تکمیل میکردیم همان اندک وابستگی وارداتی نیز حذف میشد.
قادری ادامه داد: مقام معظم رهبری همیشه بر تقویت روابط با کشورهای همسایه تأکید داشتند که یک ضرورت استراتژیک است. به تعبیری دقیق، میفرمودند حتی اگر ما را از در بیرون کنند باید از پنجره وارد شویم و ارتباط خود با کشورهای همسایه را نباید قطع کنیم و یا در مورد موضوعات سیاسی، برخلاف بعضی از شعارها، جبهه مقاومت را کاملاً یکپارچه میدانستند و تأثیر آن را در جنگ رمضان دیدیم و اگر همراهی لبنان، عراق و یمن و جبهه مقاومت نبود شرایط برای کشور سختتر میشد و ما یک منظومه هستیم و در دورههای مختلف به یکدیگر کمک کردهایم و باید کمک کنیم و آن چه که در مسیر اتحاد جهان اسلام است را باید دنبال کنیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس مطرح کرد: زمانی که با یک بازار بزرگ از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی روبهرو هستیم برنامهریزیها و جهتگیریها باید به صورتی باشند که صرفاً محدود به نیازهای داخلی نشویم و باید بتوانیم برای بازار بزرگ چند صد میلیونی یا حتی میلیاردی برنامهریزی کنیم.
نگاه مقام معظم رهبری به موارد اقتصادی به گونهای بود که مسائل اقتصادی را «پاشنه آشیل» کشور میدیدند و به درستی تشخیص داده بودند و ما دیدیم که اگر در حوزه اقتصادی با مشکل روبهرو شویم در حوزههای سیاسی، نظامی، فرهنگی تابآوری مردم کم میشود و در مقابل تهاجمهای خارجی آسیبپذیرتر میشویم، امّا اگر بتوانیم حداقل نیازهای اقتصادی مردم را تأمین کنیم، میتوانیم از مرزهای سیاسی، نظامی و فرهنگی خود به خوبی دفاع کنیم.
قادری گفت: برخوردهایی که مقام معظم رهبری به صورت عملی و نظری داشتند هیمنه آمریکا را به هم ریخت. زیرا تا قبل از آن، آمریکا خود را در کسوت مدافع حقوق بشر، حامی حقوق حیوانات و مدافع حقوق اقلیتها معرفی میکرد، امّا رفتارها و عملکردهای مقام معظم رهبری و برخوردهای ایشان با آمریکا به صورتی بودند که آنها مجبور شدند کُنهِ باطن خود را نشان دهند و دیدیم که نمود عینی آن را در جنایتهای غزه، فلسطین، لبنان و یمن و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مرتکب شدند و از جریانهای تجزیهطلب در داخل کشور حمایت کردند و آنها ناچار شدند که به صورت عریان به وسط میدان بیایند و برخلاف ادعاهای قبلی خود درمورد دفاع از حقوق بشر، به دنیا نشان دهند که حقوق بشر را به عنوان وسیلهای برای امیال خود استفاده میکنند و مقام معظم رهبری به گونهای آمریکا را به گوشه رینگ بردند که ناچار شدند ماهیت خود را به خوبی نشان دهند و اگر مشاهده میکنید که در جریان جنگ، متحدان آمریکا با آمریکا همراهی نکردند به همین دلیل بوده است و همان طور که درمورد جنگ رمضان مطرح شد که اگر آمریکا دوباره مرتکب اشتباهی شود جنگ به یک جنگ منطقهای تبدیل میشود این اتفاق رخ داد و به کشورهای عربی و همسایه نشان داده شد که وجود پایگاههای آمریکایی در کشورشان برای آنها امنیت نمیآورد و زمینهای برای ناامنی بیشتر است و آن چه که امنیت میآورد رعایت حقوق همسایگی است و اگر بخواهند حاشیه امن داشته باشند مصلحت این است که با ایران درگیر نشوند و در کنار ایران باشند و فریب شعارهای دولت آمریکا را نخورند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: در جنگ رمضان که نیروهای نظامی کشور از مقام معظم رهبری فرمان میگرفتند شکستی را بر آمریکا تحمیل کردند که بعد از جنگ رمضان میبینیم اگر روسیه یا چین و یا کشورهای اروپایی و... بهراحتی با آمریکا برخورد میکنند و مخالفت میکنند به دلیل شجاعت مقام معظم رهبری بوده است و سیاستگذاریهایی بودهاند که هیمنه و جایگاه آمریکا را در دنیا شکست.
این گسست در میان همپیمانان سنتی آمریکا نیز مشهود است و تشتت آرا و اختلافنظرهای موجود در ناتو و اعلام آنها مبنی بر این که «این جنگ، جنگ ما نیست» نشاندهنده همین واقعیت است و با وجود این که آنها همپیمان یکدیگر هستند به صراحت اعلام کردهاند به دلیل این که در مسیر اشتباهی قدم گذاشتهاند دلیلی ندارد که آنها نیز، راه خطا و اشتباه آنها را دنبال کنند و این دستاوردها، نتیجه برنامهریزی، تفکرات مبنایی و جهتگیریهای درستی است که مقام معظم رهبری هدایت کردند.