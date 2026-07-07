بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u06af\u0644\u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062f\u0627\u0645\u0627\u062f \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u067e\u062f\u0631 \u0632\u0647\u0631\u0627\u06cc \u06f1\u06f4 \u0645\u0627\u0647\u0647\u060c \u0628\u0627 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062c\u0645\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n
درود بر تمام شهدا
و درود بر روح این مادر و دخترک شهید
واقعا در این قرن
دوباره تکرار شد کربلا
چطور باور کنیم
باز هم غفلت ما
باز کربلا
باز قدرنشناسی عده ی