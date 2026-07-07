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بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

تصاویری از وداع حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، با دخترش در مسجد جمکران را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، داماد رهبر شهید انقلاب و پدر زهرای ۱۴ ماهه، با دخترش در مسجد جمکران وداع کرد.

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
لعنت بر امریکا جنایتکار

درود بر تمام شهدا

و درود بر روح این مادر و دخترک شهید

واقعا در این قرن

دوباره تکرار شد کربلا

چطور باور کنیم
باز هم غفلت ما
باز کربلا
باز قدرنشناسی عده ی
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خیلی سوزناکه مرگ بر امریکا و اسراییل جنایتکار
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
مرگ برآمریکا و اسرائیل جنایت کار .
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خداصبرت بده چقدر زوددخترت ازت جداشد😥😔جای اینکه بغلش کنی وببوسیش باید تابوتش راببوسی😭
۵
۱۳
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