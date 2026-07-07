باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - صالحی بیک معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در راستای پوشش ویژه ایام وداع رهبر شهید، رادیو خاوران در نظر دارد با تولید اثر دراماتیک «مهمان شهر»، خاطرات ماندگار حضور ایشان در بیرجند را برای شنوندگان روایت کند.

وی افزود: این نمایش رادیویی با تمرکز بر وقایع سال ۱۳۴۲ میلادی، به بازسازی دوران تبعید رهبر انقلاب در شهر بیرجند و نقش تعیین‌کننده و درایت مرجع تقلید، آیت‌الله تهامی در آزادی ایشان می‌پردازد. این اثر تلاش می‌کند تا پیوند عمیق میان مردم خراسان جنوبی و رهبری را از منظر تاریخی و با نگاهی مستند به تصویر بکشد.

صالحی بیک بیان کرد: این برنامه با همکاری تیم ارزشمند تولیدی رادیو خاوران و با هدف ارتقای سطح آگاهی مخاطبان از پیوند تاریخی ملت و رهبری تولید شده است.

تهیه کننده و کارگردان: مهدی حق‌گو

نویسنده: راضیه دیانتکار

بازیگران: عبدالله اسماعیلی، سید فاطمه حسینی، مهدی حق‌گو، حمید میانکی

افکتور: علی جعفری جم

صدابردار: هانیه پیرامی