رونالدو پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت:برای من، قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال پس از شکست مقابل اسپانیا و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بازی خیلی نزدیکی بود. اسپانیا کمی خوش‌شانس بود که توانست در دقایق پایانی گل بزند، اما فوتبال همین است. مسابقه‌ای کاملاً پایاپای و رقابتی بود.

او سپس به حذف پرتغال و پایان احتمالی دوران حضورش در جام‌های جهانی پرداخت و اعتراف کرد این شکست دردناک است، اما تصمیمی عجولانه درباره آینده‌اش نخواهد گرفت.

رونالدو گفت: از اینکه به این شکل از جام جهانی کنار رفتیم ناراحتم، اما همان‌طور که دیروز هم گفتم، تمام توانم را گذاشتم و با وجدانی آسوده این مسابقات را ترک می‌کنم. باید به مسیر ادامه داد. واقعیت این است که این شکست درد دارد، اما برای فکر کردن و تصمیم گرفتن، همراه خانواده‌ام وقت خواهم داشت تا در اوج احساسات تصمیم نگیرم. این زندگی یک فوتبالیست است؛ گاهی پیروز می‌شوید و گاهی شکست می‌خورید.

او ادامه داد: من با وجدانی آسوده به گذشته نگاه می‌کنم. سه جام برای پرتغال به دست آوردم، در حالی که پیش از دوران کریستیانو، این کشور هیچ عنوانی کسب نکرده بود.

رونالدو خاطرنشان کرد: برای من، قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد.