رونالدو پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت:برای من، قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال پس از شکست مقابل اسپانیا و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بازی خیلی نزدیکی بود. اسپانیا کمی خوش‌شانس بود که توانست در دقایق پایانی گل بزند، اما فوتبال همین است. مسابقه‌ای کاملاً پایاپای و رقابتی بود.

او سپس به حذف پرتغال و پایان احتمالی دوران حضورش در جام‌های جهانی پرداخت و اعتراف کرد این شکست دردناک است، اما تصمیمی عجولانه درباره آینده‌اش نخواهد گرفت.

رونالدو گفت: از اینکه به این شکل از جام جهانی کنار رفتیم ناراحتم، اما همان‌طور که دیروز هم گفتم، تمام توانم را گذاشتم و با وجدانی آسوده این مسابقات را ترک می‌کنم. باید به مسیر ادامه داد. واقعیت این است که این شکست درد دارد، اما برای فکر کردن و تصمیم گرفتن، همراه خانواده‌ام وقت خواهم داشت تا در اوج احساسات تصمیم نگیرم. این زندگی یک فوتبالیست است؛ گاهی پیروز می‌شوید و گاهی شکست می‌خورید.

او ادامه داد: من با وجدانی آسوده به گذشته نگاه می‌کنم. سه جام برای پرتغال به دست آوردم، در حالی که پیش از دوران کریستیانو، این کشور هیچ عنوانی کسب نکرده بود.

رونالدو خاطرنشان کرد: برای من، قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد.

برچسب ها: جام جهانی ، کریستیانو رونالدو ، تیم ملی فوتبال پرتغال ، پرتغال
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اسپانیا - پرتغال؛ ماموریت دشوار یاران رونالدو برابر ماتادور‌ها
جام جهانی ۲۰۲۶؛
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم
دروازه‌بان پدیده جام جهانی در فضای مجازی شگفتی ساز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Srp
۱۱:۴۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
اینو نگی چی بگی ؟!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه...
۲
۲
پاسخ دادن
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
آخرین اخبار
مجید عیدی به پرسپولیس پیوست
خیز پرسپولیس برای جذب مدافع ملی‌پوش
برگزاری اردوی منتخب تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در کمپ شهید سلیمانی
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
اردوی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران برای مسابقات قهرمانی جهان آغاز شد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
مهدی ترابی: ننگ بر ما که از خون رهبر بگذریم
ملی پوش والیبال: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
از سکو تا موکب؛ روایت تازه‌ای از غیرت ورزشی
ساعی: توجه رهبر شهید به ورزش باعث خوشحالی و امید ما بود
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
لیست ۲۰ نفره تیم ملی فوتبال ساحلی برای اردوی سوم اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم