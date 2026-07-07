آمار رسمی نشان می‌دهد شمار جان‌باختگان زلزله دو هفته پیش ونزوئلا به ۳۵۳۵ نفر رسیده و عملیات امداد و اسکان آوارگان همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس آمار رسمی که شامگاه دوشنبه منتشر شد، تعداد کشته‌شدگان زلزله‌ای که دو هفته پیش ونزوئلا را لرزاند، به ۳۵۳۵ نفر افزایش یافته است.

دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۵.۷ ریشتر در ۲۴ ژوئن ونزوئلا را لرزاند و پس از آن مجموعه‌ای از پس‌لرزه‌های ضعیف‌تر رخ داد. استان ساحلی لا گوایرا از جمله مناطقی بود که بیشترین آسیب را دید و هزاران نفر همچنان مفقود هستند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) اعلام کرد که سازمان ملل متحد و شرکای آن همچنان به گسترش دامنه کمک‌های ارائه شده به آسیب‌دیدگان ادامه می‌دهند.

این دفتر در بیانیه‌ای افزود که برخی از تیم‌های جستجو و نجات هنوز در محل مشغول به کار هستند، در حالی که تیم‌های پشتیبانی تخصصی، از پزشکی گرفته تا مهندسی، همچنان به ونزوئلا می‌رسند. این دفتر خاطرنشان کرد که خدمات ضروری، از جمله برق و ارتباطات، به تدریج در حال بازسازی هستند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل توضیح داد که حداقل ۷۹ اردوگاه موقت در ورزشگاه‌ها و مراکز ورزشی برای میزبانی از آوارگان و ارائه کمک‌های لازم برپا شده است، در حالی که حدود ۱۷۰۰۰ نفر در نتیجه این دو زلزله خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: زمین لرزه ، کشور ونزوئلا ، آمریکای لاتین
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