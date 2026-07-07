روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد انتظار می‌رود ترامپ در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، به اردوغان، اجازه دهد دوباره به برنامه تولید جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ ملحق شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از چهار مقام ارشد دولت گزارش داد که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اجازه دهد دوباره به برنامه تولید جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ ملحق شود.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ترامپ برای شرکت در اجلاس ناتو عازم آنکارا می‌شود، جایی که انتظار می‌رود با اردوغان دیدار کند. قرار است اجلاس عصر روز سه‌شنبه آغاز شود.

به گزارش نیویورک تایمز، مقامات در مورد جزئیات نحوه تلاش ترامپ برای دور زدن محدودیت‌های کنگره و قانونی اختلاف نظر داشتند، اما اشاره کردند که ممکن است تبادل نامه‌هایی در این زمینه بین دو رهبر صورت گیرد.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر در مورد این گزارش پاسخ نداد.

بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در آستانه سفر ترامپ به ترکیه برای دیدار با اردوغان و شرکت در نشست ناتو، از احتمال موافقت واشنگتن با فروش جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ به ترکیه ابراز نگرانی کرد. به گزارش اکسیوس، او روز جمعه در تماس تلفنی با ترامپ از مواضع رهبر ترکیه در قبال اسرائیل گله کرده بود.

خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه در سال ۲۰۱۹، روابط آن را با ایالات متحده تیره کرده و حمایت کنگره از آنکارا را مختل کرده است. در پاسخ، واشنگتن تحریم‌هایی اعمال کرد و ترکیه را از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ حذف نمود.

کنگره همچنین قانونی را تصویب کرد که تا زمانی که آنکارا در اختیار سامانه‌های اس-۴۰۰ باشد، هرگونه فروش اف-۳۵ به ترکیه را ممنوع می‌کند و می‌گوید که سامانه روسی یک خطر امنیتی برای هواپیما‌های رزمی ساخت آمریکا محسوب می‌شود.

این موضوع علیرغم اینکه ترکیه در دوران ترامپ از روابط گرم‌تری با واشنگتن برخوردار است، همچنان یک نقطه اختلاف عمده بین دو کشور باقی مانده است.

این تحول گزارش‌شده نشانه بهبود روابط بین دو کشور است، به ویژه پس از آنکه دولت ترامپ ماه گذشته به طور رسمی به کنگره از قصد خود برای فروش ده‌ها موتور جت به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به ترکیه اطلاع داد، بر اساس نسخه‌ای از اطلاعیه رسمی که در اختیار رویترز قرار گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اف 35 ، دولت آمریکا ، نشست ناتو ، رئیس جمهور ترکیه
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