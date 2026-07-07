باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: بخش عمده ترافیک در آزادراه تهران–قم ناشی از تداوم مراسمی است که فردا در این شهر برگزار می‌شود. از این رو، آزادراه تهران–قم به پرترددترین محور خروجی پایتخت تبدیل شده و بیشترین حجم ترافیک و پس‌بار ترافیکی در این مسیر به ثبت رسیده است.

وی افزود: با مدیریت میدانی، حضور حداکثری تیم‌های گشت پلیس راه و استقرار عوامل پیاده، عملیات روان‌سازی ترافیک به‌صورت مستمر در حال انجام است و تاکنون مدیریت مناسبی بر جریان عبور و مرور اعمال شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه در حال حاضر نیز حجم تردد به سمت قم همچنان بالاست، گفت: بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، هم در مسیر آزادراه تهران–قم و هم در سایر ورودی‌های شهر قم، از جمله آزادراه کاشان–قم، شاهد افزایش ورود خودرو‌ها و ترافیک پرحجم هستیم.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در ساعات آینده و هرچه به زمان آغاز مراسم در شهر مقدس قم نزدیک‌تر شویم، بار ترافیکی در تمامی ورودی‌های این شهر افزایش یافته و ترافیک به وضعیت سنگین برسد. به همین منظور، همکاران پلیس راه با حضور گسترده در محورها، اقدامات لازم برای مدیریت و روان‌سازی ترافیک را به‌صورت مستمر انجام خواهند داد.

ممنوعیت موقت تردد ناوگان باربری در ورودی‌های قم

سردار کرمی اسد درباره محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده نیز گفت: تنها محدودیتی که در حال حاضر برای محور‌های منتهی به قم اجرا شده، ممنوعیت تردد ناوگان باربری سنگین شامل کامیون، کامیونت و تریلر به سمت شهر قم است که از ساعت ۱۴:۰۰ امروز آغاز شده و تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این محدودیت شامل خودرو‌های حامل مواد سوختی و کالا‌های فاسدشدنی نمی‌شود و این دسته از وسایل نقلیه از اجرای محدودیت مستثنی هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره مسیر‌های جایگزین نیز گفت: رانندگان ناوگان باری که از استان‌های جنوبی و غربی کشور قصد عزیمت به تهران را دارند، باید از مسیر آزادراه سلفچگان–ساوه–تهران استفاده کنند. همچنین رانندگانی که از مسیر آزادراه قم–کاشان به سمت تهران در حرکت هستند، لازم است آزادراه قم–گرمسار را به عنوان مسیر جایگزین انتخاب کنند.

وی در پایان تأکید کرد: این محدودیت صرفاً متوجه بخشی از ناوگان باربری است و برای سایر وسایل نقلیه محدودیتی اعمال نشده است. در حال حاضر ترافیک در محور‌های منتهی به قم پرحجم است و پیش‌بینی می‌شود در ساعات آینده به وضعیت سنگین برسد.