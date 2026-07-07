باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نخستین روز معاملاتی گواهی سپرده شمش سرب ۸ تیرماه در بورس کالا با معامله ۲ هزار و ۱۰ قرارداد معادل ۲ تن شمش سرب به ارزش ۶۶۳ میلیارد تومان معامله شد و قیمت پایانی هر کیلوگرم شمش سرب ۳۲۹ هزار و ۸۵۱ تومان ثبت شد.
شمش سرب، یازدهمین دارایی فعال است که پس از کالاهایی همچون شمش طلا، شمش نقره، سکه، مس، قیر، خودرو، سنگآهن، میلگرد، شمش روی و زعفران به جمع گواهیهای سپرده کالایی بورس کالا پیوسته است.
در همین راستا رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: گواهی سپرده شمش سرب همانند سایر گواهیهای سپرده کالایی بورس کالای ایران به صورت پیوسته معامله میشود و سرمایهگذاران میتوانند از شنبه تا چهارشنبه در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ در این بازار اقدام به معامله کنند.
او افزود: برای انجام معاملات این ابزار، دریافت کد بورس کالا در بازار مالی ضروری است و این گواهیها برای عموم سرمایهگذاران قابل خریداری است؛ به این ترتیب افراد میتوانند بدون دشوارهای سرمایه گذاری به شیوه سنتی در بازار کالا به شیوهای مدرن و آسان در زنجیره ارزش صنعت سرب سرمایهگذاری کنند.
مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران ادامه داد: در صورتی که سرمایهگذاری تمایل به دریافت فیزیکی کالا داشته باشد، این امکان نیز وجود دارد؛ البته برای تحویل فیزیکی، دارنده گواهی باید حداقل ۱۳ تن دارایی در اختیار داشته باشد.
او درباره فعالان اصلی این بازار گفت: مخاطبان گواهی سپرده سرب شامل سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و به طور کلی فعالان زنجیره فلزات هستند که میتوانند از مزایای شفافیت، کشف قیمت و دسترسی به یک بازار رسمی بهرهمند شوند.
او افزود: معاملات گواهی سپرده کالایی علاوه بر ایجاد فرصت سرمایهگذاری برای مردم، ابزار تامین مالی مناسبی برای تولیدکنندگان فراهم میکند، به طوریکه از این مسیر، منابع مالی جدیدی به سمت بخش تولید هدایت شده و ارتباط میان سرمایههای خرد و صنایع تقویت میشود.
آراسته در پایان خاطرنشان کرد: در صورت رونق و توسعه مناسب بازار گواهی سپرده شمش سرب، امکان راهاندازی ابزارهای تکمیلی مانند صندوقهای کالایی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی برای این دارایی نیز وجود دارد که این اتفاق میتواند به تعمیق بازار و توسعه ابزارهای مالی مرتبط با صنعت سرب منجر شود.
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تعمیق بازار و تأمین مالی تولید است و در همین راستا همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی شمش سرب در بورس کالای ایران تأکید کرد: تبدیل کالاهای فیزیکی به داراییهای مالی، ضمن افزایش شفافیت، تأمین مالی تولیدکنندگان را تسهیل کرده و امکان سرمایهگذاری آسانتر مردم در بخش واقعی اقتصاد را فراهم میکند.
در ادامه نیز بیاتمنش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت گسترش سبد داراییها در بورس کالا اظهار کرد: بازار سرمایه برای رشد پایدار، نیازمند تنوع در ابزارهاست. راهاندازی گواهی سپرده برای فلز استراتژیک سرب، نه تنها ریسکهای معاملاتی را کاهش میدهد، بلکه به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا با پشتوانه واقعی کالا، منابع مالی خود را تأمین کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی ابزارهای مالی محدود باشند، سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر میشوند. اما با ورود فلزات صنعتی به بورس کالا در قالب گواهی سپرده، ما شاهد ایجاد یک بازار نقدشوندگی بالا خواهیم بود که در آن، خریدار و فروشنده با شفافیت کامل قیمتها را کشف میکنند.
بیاتمنش در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این ابزار بر هدایت نقدینگی تأکید کرد: مهمترین کارکرد گواهی سپرده کالایی سرب، پیوند زدن مستقیم سرمایههای خرد و کلان به زنجیره تولید است. وقتی سرمایهگذار بداند که با خرید گواهی سپرده، در حال تأمین مالیِ یک واحد تولیدی است و در عین حال کالا به عنوان پشتوانه در انبار موجود است، اعتماد بیشتری به بازار خواهد کرد.
او تصریح کرد: این ابزار به تولیدکننده کمک میکند تا بدون درگیری با بروکراسیهای پیچیده بانکی، نقدینگی مورد نیاز خود را برای خرید مواد اولیه یا توسعه خط تولید تأمین کند. این یعنی نقدینگی به جای بازارهای دلالی، مستقیماً وارد جریان تولید کشور میشود که نتیجه آن، کاهش قیمت تمامشده محصول نهایی برای مصرفکننده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی سرب، استانداردهای معاملاتی را ارتقاء میدهد، گفت: شفافیت قیمت در بورس کالا باعث میشود تا دست واسطهها از بازار کوتاه شود. حذف رانت و ایجاد فضای رقابتی، نویدبخشِ آن است که صنایع پاییندستی که به سرب به عنوان ماده اولیه نیاز دارند، با قیمتهای واقعی و عادلانه خرید کنند.
بیاتمنش بیان کرد: توسعه این مسیر با حمایت نهادهای ناظر و تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان، میتواند تابلوهای بورس کالا را به نمایشگرِ واقعیِ قدرت صنعتی کشور تبدیل کند. انتظار میرود با معرفی دقیق این ابزار به فعالان اقتصادی، شاهد استقبال گستردهتر از این گواهی در ماههای آینده باشیم.