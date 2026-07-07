سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز را شرم‌آور، فرار رو به جلو و تلاش برای وارونه نشان‌دادن واقعیت‌ها دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضعیت تنگه هرمز نوشت: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرم‌آور است و از حیث وارونه‌نشان دادن ماجرا و بازی با کلمات، شخصیت «مفیستوفلس» نمایشنامه «فاوست» گوته را در ذهن تداعی می‌کند.

وی افزود: آلمان باید به طور کامل به‌خاطر همدستی‌اش در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و غرامت مترتب بر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه‌اش را بپردازد.

بقائی تصریح کرد: این نوع دست پیش‌گرفتن‌ها نمی‌تواند رژیم حاکم بر برلین را از مسئولیتش به‌خاطر مشارکت در یک جنگ غیرقانونی و جنایات جنگی ارتکابی علیه ایرانیان، مبرا کند.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، تنگه هرمز
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
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