باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضعیت تنگه هرمز نوشت: لفاظیهای وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرمآور است و از حیث وارونهنشان دادن ماجرا و بازی با کلمات، شخصیت «مفیستوفلس» نمایشنامه «فاوست» گوته را در ذهن تداعی میکند.
وی افزود: آلمان باید به طور کامل بهخاطر همدستیاش در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و غرامت مترتب بر اقدامات غیرقانونی و مجرمانهاش را بپردازد.
بقائی تصریح کرد: این نوع دست پیشگرفتنها نمیتواند رژیم حاکم بر برلین را از مسئولیتش بهخاطر مشارکت در یک جنگ غیرقانونی و جنایات جنگی ارتکابی علیه ایرانیان، مبرا کند.