باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو، گزارش داد که کشورهای اروپایی از هماکنون روند جبران خلاها و مسئولیتهایی را که آمریکا دیگر قادر به تعهد به آنها نیست، آغاز کردهاند.
روته افزود که برای جبران برخی از توانمندیهای آمریکا هنوز اقدامات بیشتری لازم است و اعلام کرد که بهتر است این ائتلاف انتظارات واقعبینانهای از میزان مشارکت واقعی آمریکا داشته باشد.
به نوشته والاستریت ژورنال، مقامهای ناتو اعلام کردهاند که کشورهای اروپایی اکنون تمامی جنگندههای جدید خود را به ماموریتهای نظامی ناتو اختصاص دادهاند و دیگر بخشی از آنها را برای ماموریتهای ملی خود نگه نمیدارند.
مقامهای غربی همچنین گفتهاند که در حال حاضر درباره استقرار شمار بیشتری از موشکهای زمینپایه دوربرد و جنگندهها بهعنوان جایگزین بمبافکنهای راهبردی دوربرد گفتوگوهایی در جریان است.
این مقامها خاطرنشان کردند که جبران توانمندیهای آمریکا در حوزه سوخترسانی هوایی آسان نخواهد بود، زیرا این امر مستلزم ایجاد فرودگاههای بیشتری با زیرساختهای مناسب برای ذخیرهسازی و سوخترسانی است.
منبع: آر تی