وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد ایران دست‌کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی مدعی شده است که نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست‌کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال تردد در تنگه هرمز شلیک کرده‌اند. به گزارش اسکای نیوز، این مقام ادعاکرده که این حمله خسارت‌های سنگینی به دو کشتی وارد کرده، اما تلفات جانی در پی نداشته است.

در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) نیز اعلام کرده که یک نفتکش در سواحل عمان و در محدوده تنگه هرمز، هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. بر اساس بیانیه این سازمان، نفتکش مذکور در حال حرکت به سمت جنوب بوده که پرتابه‌ای به سمت چپ آن اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. در این بیانیه تصریح شده که حادثه هیچ تلفات جانی یا آسیب زیست‌محیطی در پی نداشته و در فاصله ۸ مایل دریایی شرق شهر لیما در عمان رخ داده است.

گفتنی است که کشتیرانی تجاری در منطقه از اول مارس گذشته (همزمان با درگیری های منطقه) به شدت تحت تأثیر جنگ در خاورمیانه قرار گرفته است. هرچند پس از امضای توافقنامه چهارچوب میان واشنگتن و تهران در ۱۷ ژوئن برای پایان دادن به درگیری‌ها، تردد دریایی به تدریج از سر گرفته شده، اما حوادث اخیر نشان از شکنندگی این وضعیت دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، سواحل عمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
حق بوده هر کسی خواست خلاف قانون پا به خاک ایران بگذارد سپاه آتش به جانشان بزند بزن که خوب میزنی سجیل و خرمشهر و فتاح را محکم بزن
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۶ تير ۱۴۰۵
زده باشند هم دمشون گرم
باید با ما هماهنگ باشند نه با یانکی ها. اینجا منطقه ما هستش. خواستن برن خلیج خوک ها هر غلطی خواستن بکنن
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
بر اساس حقوق بین الملل و عدالت و عرف روز دنیا باید مالیات بر کشتی‌ها و کابل‌ها و فیبرهای عبوری از تنگه هرمز اجرایی شود.
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
تنگه هرمز برای ایران است و هیچ کشوری حق دخالت ندارد. ایران آقای هرمز است و عوارض می گیرید.
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۱:۲۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
سلام
دوستان تنگه هرمز مال ایران و حق مسلم ایران است . تنگه هرمز ارثیه پدرانمان است .
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
مگه قرار نشد با هماهنگی ما تردد کنن ؟؟؟
۶
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۶ تير ۱۴۰۵
وقتی با کسی که یزید زمان و پایبندی نمی دونه میری مذاکره تهش همیشه بی تعهدی هست متاسفانه عبرت نمی گیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
داداش های نظامی خیلی خوب زدید دست متجاوز و قانون شکن قطع کنید
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