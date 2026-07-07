باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی مدعی شده است که نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست‌کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال تردد در تنگه هرمز شلیک کرده‌اند. به گزارش اسکای نیوز، این مقام ادعاکرده که این حمله خسارت‌های سنگینی به دو کشتی وارد کرده، اما تلفات جانی در پی نداشته است.

در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) نیز اعلام کرده که یک نفتکش در سواحل عمان و در محدوده تنگه هرمز، هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. بر اساس بیانیه این سازمان، نفتکش مذکور در حال حرکت به سمت جنوب بوده که پرتابه‌ای به سمت چپ آن اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. در این بیانیه تصریح شده که حادثه هیچ تلفات جانی یا آسیب زیست‌محیطی در پی نداشته و در فاصله ۸ مایل دریایی شرق شهر لیما در عمان رخ داده است.

گفتنی است که کشتیرانی تجاری در منطقه از اول مارس گذشته (همزمان با درگیری های منطقه) به شدت تحت تأثیر جنگ در خاورمیانه قرار گرفته است. هرچند پس از امضای توافقنامه چهارچوب میان واشنگتن و تهران در ۱۷ ژوئن برای پایان دادن به درگیری‌ها، تردد دریایی به تدریج از سر گرفته شده، اما حوادث اخیر نشان از شکنندگی این وضعیت دارد.

منبع: الجزیره