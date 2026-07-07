شهروندخبرنگار ما به بهانه تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی در شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - ایستگاه متروی شهرستان محمدشهر به ماهدشت استان البرز، هوا بوی دیگری دارد؛ گویی زمان از حرکت باز ایستاده و ثانیه‌ها تنها به عشقِ یک نام می‌تپند. اینجا دیگر ایستگاهِ عادیِ جابه‌جایی مسافران نیست؛ اینجا ایستگاهِ دلدادگی است؛ دروازه‌ای که قرار است خیلِ عاشقانِ امام شهید انقلاب اسلامی را در آغوش بگیرد. صدای نوحه‌های جانسوز از بلندگو‌ها در فضای ایستگاه طنین‌انداز است و پرچم‌های سیاه، گویی بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کنند، اما نه از خستگی، که از داغی که بر دل دارند. در هر گوشه از محوطه ایستگاه، مواکب پذیرایی و خدماتی برپا شده‌اند که گویی تجلی‌گاه فرهنگِ عاشوراییِ «خدمت‌رسانی» هستند. عطر چای دارچین، طعم خرمای تازه و دستانی که با مهر، بسته‌های فرهنگی را به زائران تقدیم می‌کنند، تنها بخش کوچکی از میزبانیِ خادمان است. خادمینی که چهره‌هایشان از فرط کار، گرما و شوق، افروخته است، اما در چشمان‌شان، آرامشِ انجامِ وظیفه موج می‌زند.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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