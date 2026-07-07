مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت:۳۵ دستگاه استخراج رمز ارز یا ماینرغیرمجاز در یک واحد مسکونی در مرکز استان شناسایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا حشمتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر روز سه شنبه با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب و تاثیر آن بر بازگشت انرژی به شبکه سراسری افزود: در راستای اجرای این طرح، با هماهنگی مقام قضایی و دادستان بوشهر، این محموله غیرمجاز شناسایی و ضبط شد که بدنبال آن ۱۲۰ کیلووات برق به شبکه سراسری بازگشت.

وی با اشاره به تداوم طرح‌های نظارتی در استان تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز تاکنون، بیش از پنج‌هزار دستگاه ماینر در نقاط مختلف استان بوشهر کشف و ضبط شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر یادآورشد: فعالیت غیرقانونی این مراکز به دلیل مصرف بالای انرژی معادل کولر‌های گازی، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و موجب کاهش پایداری برق، آسیب به زیرساخت‌ها و بروز قطعی‌های ناخواسته برای مشترکان خانگی و صنعتی می‌شود.

حشمتی بر لزوم همکاری عمومی برای صیانت از شبکه برق تاکید کرد و افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، شماره گویای ۳۱۲۸۲۲۲۲ و یا اپلیکیشن بله اطلاع‌رسانی کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهارداشت:مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، به گزارش‌های منجر به کشف، پاداش نقدی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد.

برچسب ها: کشف ماینرقاچاق ، مصرف برق
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