باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی اقتصاد درباره نحوه خدمترسانی شبکه بانکی در روزهای تعطیل پیشرو اظهار کرد: برای پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم، برنامهریزیهای لازم جهت فعالیت شعب کشیک در سراسر کشور انجام شده است.
او افزود: فهرست و اسامی شعب منتخب کشیک در وبسایت اطلاعرسانی هر بانک درج شده و در دسترس عموم قرار دارد. در استان تهران نیز برای امروز سهشنبه، شعب منتخب از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده ارائه خدمات به مشتریان هستند.
قیطاسی در خصوص وضعیت فعالیت شعب در سایر استانها خاطرنشان کرد: در استانهایی نظیر قم و خراسان رضوی (شهر مشهد) که مراسمهای خاصی در روزهای تعیینشده برگزار میشود، تصمیمگیری درباره فعالیت شعب بر عهده استانداران محترم است و طبق برنامهریزی استانی عمل خواهد شد.
قیطاسی در واکنش به گلایههای مردمی مبنی بر خالی بودن برخی دستگاههای خودپرداز و عدم پرداخت وجه نقد، تصریح کرد: شبکه بانکی حدود ۵۰ هزار دستگاه خودپرداز را بهصورت روزانه و لحظهای مانیتور میکند.
او در پایان توضیح داد: ممکن است در حدود ۲ درصد از دستگاهها به دلیل اتمام موجودی اسکناس یا بروز اشکالات فنی، وقفه کوتاهی (در حد چند دقیقه تا نیم ساعت) برای سرویسدهی ایجاد شود که این موارد بلافاصله از سوی بانک مرکزی و مسئولان شعب رصد و برای رفع ایراد، اقدامات لازم انجام میشود.