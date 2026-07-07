باشگاه خبرنگاران جوان- کیومرث جاودان رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین گفت: آتش سوزی که از بعدازظهر روز گذشته از خاک عراق آغاز شد به دلیل وزش باد و هدایت شعلهها به سمت مرز ایران، بخشهایی از عرصههای منابع طبیعی شهرستان قصرشیرین را دربر گرفت.
وی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، بیش از ۱۲ هکتار از مراتع فقیر نوار مرزی قصرشیرین در این آتشسوزی دچار خسارت شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین ادامه داد: با حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، اعضای ستاد مدیریت بحران، نیروهای ارتش و گروه مردمی یاوران زاگرس، آتش مهار و از گسترش آن به دیگر عرصههای طبیعی جلوگیری شد.
وی با اشاره به تکرار اینگونه حوادث در فصل گرما گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چندین مورد آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی قصرشیرین رخ داده که در مجموع بیش از ۱۸ هکتار از مراتع این شهرستان را دربر گرفته است.
وی با بیان اینکه بیشتر این آتشسوزیها از آن سوی مرز و از خاک عراق به داخل کشور سرایت میکند، افزود: شرایط جغرافیایی و اقلیمی گرم منطقه و وزش باد، مهار آتش را با دشواری همراه میکند و احتمال گسترش سریع شعلهها را افزایش میدهد.
جاودان با اشاره به کمبود تجهیزات مهار آتش افزود: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین با کمبود امکانات و تجهیزات اطفای حریق روبهرو است و انتظار میرود ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با توجه به افزایش آتشسوزیها در فصل گرما، نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز این اداره اقدام کند.
وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی عرصههای منابع طبیعی و مرزی شهرستان قصرشیرین و تکرار آتشسوزیها در این منطقه، تجهیز نیروهای عملیاتی به امکانات و تجهیزات مناسب، نقش مهمی در افزایش سرعت مهار آتش و کاهش خسارتهای وارده به منابع طبیعی خواهد داشت.