باشگاه خبرنگاران جوان- حسن عبودی مزرعی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اعزام ۱۵ تیم تخصصی امداد و نجات این جمعیت، متشکل از ۵۵ نیروی عملیاتی، برای پوشش امدادی مراسم تشییع «شهید قائد امت» در شهر‌های نجف و کربلای عراق خبر داد و گفت: این تیم‌ها ماموریت خود را آغاز کرده‌اند و تا پایان مراسم و رفع نیاز به پوشش امدادی در کشور عراق، خدمات امدادی و عملیاتی ارائه خواهند داد.

وی با اشاره به ترکیب تیم‌های اعزامی گفت: ۱۵ تیم تخصصی امداد و نجات به همراه تجهیزات کامل، برای انجام این ماموریت به عراق اعزام شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان افزود: نیرو‌های عملیاتی اعزامی، از ماهرترین نجاتگران جمعیت هلال احمر سراسر استان هستند که در طول ماموریت، خدمات امدادی لازم را به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه خواهند کرد.

عبودی مزرعی ادامه داد: جمعیت هلال احمر خوزستان علاوه بر عملیات برون مرزی در کربلا و نجف، با بهره‌گیری از پنج دستگاه آمبولانس مجهز و پنج تیم واکنش سریع، پشتیبانی آیین تشییع پیکر پاک شهید قائد امت را در تهران، قم و مشهد بر عهده داشتند.

وی افزود: همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از یک هزار نجاتگر و به‌کارگیری ۵۰ دستگاه آمبولانس و ۳۰ خودروی نجات و کمک دار، محور‌های درون استانی را در چهار مسیر اصلی (جنوب به شمال و شرق به غرب و برعکس) به‌طور کامل پشتیبانی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از خانواده ایشان در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

رخدادی که به‌سرعت به مهم‌ترین خبر ایران و منطقه تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. ساعاتی پس از انتشار خبر، نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه، شهادت رهبر انقلاب را تأیید کردند و در پی آن، دولت با اعلام عزای عمومی، برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌های عزاداری، بزرگداشت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان تدارک دید.

این رویداد، با توجه به جایگاه رهبر انقلاب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه به شمار می‌رود و بازتاب گسترده‌ای در مواضع دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهان داشت.

مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان؛ مصباح‌الهدی باقری‌کنی، سیده‌بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی از روز ۱۳ تیر آغاز تا هجدهم این ماه ادامه دارد.

مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود.