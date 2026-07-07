باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - المیادین در گزارشی از تشییع پیکر رهبر شهید امت و خانوادهی شهید ایشان نوشت که صبح سهشنبه، میلیونها تشییعکننده بر پیکر رهبر شهید آیتالله سید علی خامنهای و پیکرهای شهدای خانواده ایشان، در مسجد جمکران در استان قم ایران نماز گزاردند.
نماز بر پیکر رهبر شهید و اعضای شهید خانوادهاش در مسجد جمکران به امامت آیتالله عبدالله جوادی آملی و در میان حضور انبوه و پرشمار مردمی که صحنها را برای آخرین وداع پر کرده بودند، اقامه شد؛ چرا که این آخرین حضور رهبر شهید ایران در آستان مسجد جمکران خواهد بود.
المیادین ادامه داد که تشییعکنندگان با تراکم بالا و در شمار فراوان از قم و سراسر کشور به مسجد جمکران آمدند تا در تشییع رهبر شهید شرکت کنند. کاروان تشییع پیکرها پس از اقامه نماز، از بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت بارگاه حضرت فاطمه معصومه (س) حرکت خواهد کرد.
با تکمیل ظرفیت نهایی مسجد، شمار زیادی از زائران در خیابانها و مسیرهای منتهی به جمکران مستقر شدند تا برای شرکت در این مراسم تشییع تاریخی آماده شوند.
منبع: المیادین