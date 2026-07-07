در صحنه‌ای تاریخی که دوربین المیادین ثبت کرد، خیابان‌های قم پر از میلیون‌ها تشییع‌کننده‌ای شد که از سراسر کشور برای وداع با پیکر رهبر شهید آمده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - المیادین در گزارشی از تشییع پیکر رهبر شهید امت و خانواده‌ی شهید ایشان نوشت که صبح سه‌شنبه، میلیون‌ها تشییع‌کننده بر پیکر رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و پیکر‌های شهدای خانواده ایشان، در مسجد جمکران در استان قم ایران نماز گزاردند.

نماز بر پیکر رهبر شهید و اعضای شهید خانواده‌اش در مسجد جمکران به امامت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی و در میان حضور انبوه و پرشمار مردمی که صحن‌ها را برای آخرین وداع پر کرده بودند، اقامه شد؛ چرا که این آخرین حضور رهبر شهید ایران در آستان مسجد جمکران خواهد بود.

المیادین ادامه داد که تشییع‌کنندگان با تراکم بالا و در شمار فراوان از قم و سراسر کشور به مسجد جمکران آمدند تا در تشییع رهبر شهید شرکت کنند. کاروان تشییع پیکر‌ها پس از اقامه نماز، از بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت بارگاه حضرت فاطمه معصومه (س) حرکت خواهد کرد.

تشییع رهبر شهید در قم

با تکمیل ظرفیت نهایی مسجد، شمار زیادی از زائران در خیابان‌ها و مسیر‌های منتهی به جمکران مستقر شدند تا برای شرکت در این مراسم تشییع تاریخی آماده شوند.

منبع: المیادین

برچسب ها: تشییع شهید ، رهبر انقلاب ، مسجد جمکران
خبرهای مرتبط
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
منصوریان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
اعزام ۱۵ تیم امدادی هلال‌احمر خوزستان به عراق برای پوشش مراسم تشییع شهید قائد امت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
آفرین مردم. مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. مرگ بر دشمن داخلی و خارجی
۰
۱
پاسخ دادن
ادعای جدید واشنگتن درباره حملات سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز
پشت پرده یک عینک؛ حاشیه سفر مکرون به سوریه
عقب‌نشینی ناو هواپیمابر آمریکایی از دریای عمان به دریای عرب
انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت مکرون در دمشق؛ تدابیر امنیتی تشدید شد
حمله تروریستی به پاسگاه پلیس در بلوچستان پاکستان؛ ۹ مأمور پلیس کشته و ۱۵ تروریست به هلاکت رسیدند
المیادین: جمکران در تشییع تاریخی رهبر شهید لبریز از جمعیت شد
فراخوان چارچوب هماهنگی عراق برای حضور باشکوه در مراسم تشییع رهبر شهید ایران
خط و نشان نتانیاهو برای ترامپ: ترکیه نباید به اف-۳۵ دست یابد
سومین قطعی کامل برق در کوبا به دلیل محاصره آمریکا
آتش‌سوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ ۱۲ هزار نفر تخلیه شدند
آخرین اخبار
ترامپ: عملیات علیه ایران آزمونی برای ناتو بود
گرما به یک «ریسک اعتباری» برای بانک‌های اروپایی تبدیل شد
خودداری از خرید انرژی از روسیه ۳ تریلیون یورو برای اروپا هزینه داشته است
آمادگی آستان قدس حسینی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر امام شهید در کربلا
ترکیه اتهامات نتانیاهو درباره فروش اف-۳۵ را «کارزار توطئه‌افکنی» خواند
روته: ناتو ۴۰ میلیارد دلار در زمینه پهپاد‌ها و سیستم‌های ضدپهپاد سرمایه‌گذاری خواهد کرد
عربستان به‌دنبال افزایش ظرفیت خط لوله جایگزین تنگه هرمز
پیام ترامپ به اروپا با کاهش حضور نظامی آمریکا در کشور‌های ناتو
آلمان: ایران باید آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین کند
حمله تروریستی به پاسگاه پلیس در بلوچستان پاکستان؛ ۹ مأمور پلیس کشته و ۱۵ تروریست به هلاکت رسیدند
ناتو در آستانه اجلاس آنکارا از قراردادهای تسلیحاتی ده‌ها میلیارد دلاری رونمایی می‌کند
۱۸ مجروح در انفجار‌های امروز پایتخت سوریه
صعود محدود قیمت نفت
آمادگی آستان مقدس علوی برای تشییع پیکر امام شهید
سومین قطعی کامل برق در کوبا به دلیل محاصره آمریکا
آتش‌سوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ ۱۲ هزار نفر تخلیه شدند
انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت مکرون در دمشق؛ تدابیر امنیتی تشدید شد
آمریکا با اروپا برای تولید مشترک موشک‌های پاتریوت مذاکره می‌کند
پشت پرده یک عینک؛ حاشیه سفر مکرون به سوریه
عقب‌نشینی ناو هواپیمابر آمریکایی از دریای عمان به دریای عرب
حماس از میانجی‌گران خواست تا بر اسرائیل برای اجرای تعهداتش در غزه فشار آورند
خط و نشان نتانیاهو برای ترامپ: ترکیه نباید به اف-۳۵ دست یابد
استان کرکوک عراق نیز چهارشنبه تعطیل شد
فراخوان چارچوب هماهنگی عراق برای حضور باشکوه در مراسم تشییع رهبر شهید ایران
انتقاد تند کره شمالی از توسعه نظامی ژاپن: «تجاوز فرامرزی واقعیت است، نه فرض»
المیادین: جمکران در تشییع تاریخی رهبر شهید لبریز از جمعیت شد
اروپا در حال جبران خلا‌های ایجاد شده توسط آمریکا است
ادعای جدید واشنگتن درباره حملات سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز
نیویورک تایمز: ترامپ احتمالا به اردوغان اجازه بازگشت به برنامه اف-۳۵ را بدهد
شمار کشته‌شدگان زلزله ونزوئلا به بیش از ۳۵۰۰ نفر رسید