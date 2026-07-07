رسانه دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه در مقاله‌ای تحلیلی، توسعه نظامی ژاپن را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  یک مقاله تحلیلی که توسط رسانه دولتی کره شمالی، کی‌سی‌ان‌ای، روز سه‌شنبه منتشر شد، توسعه نظامی ژاپن را مورد انتقاد قرار داد و گفت که تجاوز فرامرزی آن «فرضی نیست، بلکه واقعیت است» و به برنامه‌های ژاپن برای توسعه زیردریایی‌های بدون سرنشین با قابلیت حمله به کشتی‌ها اشاره کرد.

این مقاله تحلیلی گفت که این شناور‌ها می‌توانند اژدر و مین دریایی حمل کرده و در نزدیکی سواحل کشور‌های همسایه مستقر شوند و امکان حملات پیش‌گیرانه به کشتی‌های دشمن را در زمان درگیری فراهم کنند.

این مقاله توکیو را به کنار گذاشتن دکترین دیرینه دفاع صرفاً مبتنی بر بازدارندگی و تبدیل ارتش خود به «نیرویی کاملاً تهاجمی و متجاوز» متهم کرد.

کی‌سی‌ان‌ای همچنین به تلاش‌های ژاپن برای تولید انبوه موشک‌های دوربرد تولید داخل، پیگیری موشک بالستیک جدید با برد تا ۳۰۰۰ کیلومتر (۱۸۶۴ مایل)، استقرار موشک‌های ضدکشتی ارتقاءیافته و سلاح‌های هایپرسونیک گلاید، و همچنین خرید موشک‌های خارجی از جمله تاماهاوک‌های آمریکایی اشاره کرد.

وزارت امور خارجه ژاپن به تماس‌های تلفنی برای اظهارنظر پاسخ نداد.

این مقاله تحلیلی در حالی منتشر می‌شود که کره شمالی به طور فزاینده‌ای بر برنامه نوسازی نیروی دریایی خود تأکید کرده است.

روز یکشنبه، کی‌سی‌ان‌ای گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، پرتاب یک موشک کروز استراتژیک و آزمایش سامانه‌های تسلیحاتی را بر روی ناوشکن جدید ۵۰۰۰ تنی کانگ کون مشاهده کرده است.

کیم خواستار گسترش توانایی‌های رزمی نیروی دریایی این کشور شده و دستور داده است که این کشتی ظرف دو ماه به خدمت گرفته شود.

کره شمالی اخیراً ناوشکن ۵۰۰۰ تنی چوی هیون را به خدمت گرفته و برنامه‌هایی برای ساخت کشتی‌های جنگی بیشتر، از جمله شناور‌های بزرگ‌تر ۱۰۰۰۰ تنی، ترسیم کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: قدرت نظامی ، ژاپن ، کره شمالی
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