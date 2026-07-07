چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از مردم این کشور خواست در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، حضوری گسترده و یکپارچه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با صدور بیانیهای، ضمن تأکید بر حمایت قاطع خود از راهکارهای دولتی و قضایی برای ریشهکنی فساد، از مردم این کشور خواسته است که در مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید ایران، حضوری گسترده و یکپارچه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دفتر رسانهای چارچوب هماهنگی اعلام کرد که دویست و هشتاد و سومین نشست دورهای این نهاد، در دفتر هادی العامری (دبیرکل سازمان بدر) و با حضور فائق زیدان (رئیس شورای عالی قضایی) و علی الزیدی (نخستوزیر عراق) برگزار شده است. در این بیانیه آمده که حاضران در این جلسه، آخرین تحولات داخلی کشور بهویژه تداوم کمپین مبارزه با فساد را بررسی کرده و بار دیگر حمایت خود را از اقدامات دولت و دستگاه قضا در مقابله با فساد و جلوگیری از اتلاف بیتالمال اعلام کردند.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: با توجه به پایان تعطیلات مجلس و ازسرگیری جلسات، چارچوب هماهنگی تأکید دارد که مجلس نمایندگان باید همسو با گامهای دولت و قوه قضائیه، سازوکارهای نظارتی خود را فعال کند و همزمان تلاشها را برای تصویب قوانین کلیدی کشور افزایش دهد.
دفتر رسانهای چارچوب هماهنگی در بخش پایانی بیانیه خود افزوده است که حاضران در نشست، روند تدارکات و آمادهسازیهای رسمی و مردمی برای تشییع پیکر شهید امت اسلامی را بررسی کرده و ضمن ابراز وفاداری به راه و آرمانهای این شهید بزرگوار، خواستار حضور گسترده و یکپارچه مردم در این مراسم شدهاند.
منبع: واع