استاندار کرکوک با هدف فراهم کردن زمینه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد سمعان اغا، استاندار کرکوک دستور داد فردا، روز چهارشنبه، فعالیت تمامی نهاد‌ها و ادارات رسمی این استان تعطیل شود.

دفتر استاندار در بیانیه‌ای اعلام کرد: «محمد سمعان اغا، استاندار کرکوک دستور داد تا روز چهارشنبه ادارات و نهاد‌های رسمی استان کرکوک تعطیل شوند؛ این اقدام به منظور فراهم کردن امکان حضور مردم کرکوک در مراسم تشییع شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رحمه الله علیه) و همچنین آماده‌سازی برای مشارکت در سالروز عزاداری شهادت امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) در شهرستان داقوق صورت گرفته است که حامل پیام و موضعی هماهنگ و یکپارچه از سوی تمامی اهالی کرکوک خواهد بود.»

شایان ذکر است که بر اساس آخرین گزارش‌های خبری منتشر شده تا این لحظه، ۹ استان عراق به طور رسمی روز چهارشنبه (فردا، ۸ ژوئیه ۲۰۲۶) را برای آمادگی و حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا تعطیل اعلام کرده‌اند.

این استان‌ها شامل بغداد، نجف اشرف، کربلای معلی، بصره، کرکوک، ذی‌قار، بابل، میسان، واسط و برخی مناطق مانند المثنى هستند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: تشییع شهید ، رهبر انقلاب ، مردم عراق
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