استاندار کرکوک با هدف فراهم کردن زمینه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد سمعان اغا، استاندار کرکوک دستور داد فردا، روز چهارشنبه، فعالیت تمامی نهادها و ادارات رسمی این استان تعطیل شود.
دفتر استاندار در بیانیهای اعلام کرد: «محمد سمعان اغا، استاندار کرکوک دستور داد تا روز چهارشنبه ادارات و نهادهای رسمی استان کرکوک تعطیل شوند؛ این اقدام به منظور فراهم کردن امکان حضور مردم کرکوک در مراسم تشییع شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رحمه الله علیه) و همچنین آمادهسازی برای مشارکت در سالروز عزاداری شهادت امام زینالعابدین (علیهالسلام) در شهرستان داقوق صورت گرفته است که حامل پیام و موضعی هماهنگ و یکپارچه از سوی تمامی اهالی کرکوک خواهد بود.»
شایان ذکر است که بر اساس آخرین گزارشهای خبری منتشر شده تا این لحظه، ۹ استان عراق به طور رسمی روز چهارشنبه (فردا، ۸ ژوئیه ۲۰۲۶) را برای آمادگی و حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا تعطیل اعلام کردهاند.
این استانها شامل بغداد، نجف اشرف، کربلای معلی، بصره، کرکوک، ذیقار، بابل، میسان، واسط و برخی مناطق مانند المثنى هستند.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)