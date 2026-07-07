باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رادیو اقتصاد درباره شرایط سوختگیری خودروهای شخصی اظهار داشت: به منظور تسهیل خدمترسانی، محدودیتهای برداشت بنزین تا حدی اصلاح شد؛ به گونهای که هر خودرو با کارت هوشمند شخصی خود میتواند در هر نوبت ۴۵ لیتر بنزین دریافت کند و این امکان تا سه مرتبه در شبانهروز فراهم شده است.
وی افزود: همچنین با کارت جایگاه نیز امکان دریافت ۳۵ لیتر بنزین در هر نوبت وجود دارد و محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از کارت جایگاه پیشبینی نشده است تا هموطنان در هیچ شرایطی با مشکل سوختگیری مواجه نشوند.
ویسکرمی با درخواست از مردم برای استفاده از کارت شخصی خود اظهار کرد: از هموطنان تقاضا داریم در مراجعه به جایگاهها ابتدا از کارت هوشمند شخصی خود استفاده کنند. این کارتها دارای سهمیه نرخ اول و نرخ دوم هستند و پس از پایان سهمیه شخصی، در صورت نیاز میتوانند از کارت جایگاه استفاده کنند. این اقدام موجب تسریع روند سوختگیری و مدیریت بهتر عرضه سوخت خواهد شد.
ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی در بیش از ۷ هزار جایگاه
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شده در جایگاههای عرضه سوخت گفت: علاوه بر انجام رسالت اصلی شرکت در تأمین پایدار سوخت، در بیش از هفت هزار جایگاه عرضه سوخت مایع و CNG در سراسر کشور برنامههای فرهنگی نیز اجرا شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از جایگاهداران با برپایی موکب در کنار جایگاهها، خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران و هموطنان ارائه میکنند و فعالیت جایگاهها صرفاً به سوخترسانی محدود نشده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: همچنین تصاویر رهبر شهید در جایگاههای عرضه سوخت نصب شده و اطلاعرسانیهای لازم درباره نکات ایمنی سفر و توصیههای مورد نیاز برای رانندگان و مسافران انجام شده تا هموطنان بتوانند سفری ایمن و بدون دغدغه داشته باشند.
تمهیدات برای ناوگان خارجی و تأکید بر استفاده از CNG
ویسکرمی با اشاره به ورود اتوبوسهای خارجی حامل زائران کشورهای همسایه گفت: برای این ناوگان نیز تمهیدات ویژهای پیشبینی شده و محل سوختگیری و نحوه تأمین سوخت آنها از قبل مشخص شده است تا هیچ وقفهای در خدمترسانی ایجاد نشود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای شبکه CNG کشور اظهار کرد: امروز ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه عرضه CNG در سراسر کشور وجود دارد و از مالکان بیش از چهار میلیون خودروی دوگانهسوز درخواست میکنیم اولویت خود را استفاده از سوخت پاک CNG قرار دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تأکید کرد: ظرفیت عرضه CNG در کشور بسیار بالاست و استفاده بیشتر از این سوخت علاوه بر کاهش مصرف بنزین، به پایداری شبکه توزیع سوخت نیز کمک خواهد کرد.
وی در پایان با اطمینانبخشی به مردم گفت: به هموطنان اطمینان میدهم که هیچگونه نگرانی در زمینه تأمین و توزیع سوخت وجود ندارد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تمام توان، سوخت مورد نیاز مردم، زائران و ناوگان حملونقل را به صورت پایدار و شبانهروزی تأمین خواهد کرد.