موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0628\u0644\u0648\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u0639\u0638\u0645 \u0642\u0645 \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u062d\u0627\u0645\u0644 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u060c \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f.\n\u00a0\n