باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

تصاویری از حضور مردم در اطراف ماشین حمل پیکر رهبر شهید در بلوار پیامبر اعظم قم را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور گسترده مردم در حاشیه بلوار پیامبر اعظم قم و همراهی آنان با خودروی حامل پیکر رهبر شهید، صحنه‌هایی از وداع پرشور و ابراز ارادت مردم را رقم زد.

 

مطالب مرتبط
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
young journalists club

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
young journalists club

میراث ماندگار یک سرزمین + فیلم

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
young journalists club

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۶۳۰۳

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۳۹۲

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۱۱۸۴

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۶۵۷

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم
۵۵۸

روایت المنار از خیل عظیم شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
احسنت به این حضور. گویی ایران برخاسته است
۰
۲
پاسخ دادن