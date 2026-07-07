علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی، فهرست ۲۰ بازیکن دعوت‌شده به سومین اردوی آماده‌سازی این تیم را اعلام کرد. این اردو از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- با اعلام علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی، اسامی ۲۰ بازیکن دعوت‌شده به سومین اردوی آماده‌سازی این تیم مشخص شد.

بر این اساس، علی میرشکاری، محمدعلی نظرزاده، محمد معصومی‌زاده، سبحان فاله، محمدمهدی سلیمی، رضا دیری، سعید پیرامون، موحد محمدپور، سجاد علی‌محمدی، سید مهدی میرجلیلی، محمدعلی مختاری، سید علی ناظم، داود شکری، ابوالفضل میرحسینی، مهیار بهارلو، ایزمان افضلی‌پور، رضا امیری‌زاده، سید محمد داستان، مهدی شیرمحمدی و ابوالفضل شریف‌پور به این اردو دعوت شدند.

سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ساحلی از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد و بازیکنان دعوت‌شده در این مدت، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

برچسب ها: فوتبال ساحلی ، تیم ملی فوتبال ساحلی
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